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Космический корабль и голова Трампа: несколько безумных идей для пипаркукас

РусскийTVNET
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Фото: Instagram

Пипаркукас, пряники, рождественское печенье, имбирное печенье, пряное печенье - это лакомство можно называть по-разному, но то, что без него не обходится ни один рождественский и новогодний стол в разных странах, - неоспоримый факт. Однако кто сказал, что это угощение должно быть только в форме человечка, елочки или сердечка? Посмотрите несколько вариантов людей, которые вышли за рамки стандартов и проявили креатив. Возможно, вам захочется последовать их примеру.

#joyeuxnoel #buonnatale #gingerbread #пряник

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