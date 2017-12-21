Космический корабль и голова Трампа: несколько безумных идей для пипаркукас

Пипаркукас, пряники, рождественское печенье, имбирное печенье, пряное печенье - это лакомство можно называть по-разному, но то, что без него не обходится ни один рождественский и новогодний стол в разных странах, - неоспоримый факт. Однако кто сказал, что это угощение должно быть только в форме человечка, елочки или сердечка? Посмотрите несколько вариантов людей, которые вышли за рамки стандартов и проявили креатив. Возможно, вам захочется последовать их примеру.