Полезный завтрак: сырники с бананом

Одно из самых известных блюд из творога, конечно же, сырники. Попробуйте разнообразить свое меню и приготовить это вкусное и полезное блюдо с добавлением банана.

Ингредиенты: творог – 500 г, яйца – 2-3 шт., изюм – 50 г (по желанию), мука – 5 ст. л., банан – 1 шт., сахар – 2 ст. л., ванильный сахар – 1 пакетик, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Творог, яйца, сахар, соль и ванильный сахар смешать в миске до получения однородной массы.

2. Банан порезать кусочками. Изюм залить горячей водой и оставить на 15 минут. Слить жидкость и обсушить.

3. Фрукты добавить в творожную массу и хорошо перемешать.

4. Влажными руками формировать небольшие лепешки из творога и выкладывать на сковороду с разогретым растительным маслом.

5. Обжарить сырники с двух сторон до золотистого цвета. Подавать со сметаной или вареньем.