Завтрак принцессы: ТОП-5 блюд, которые предпочитает по утрам Меган Маркл

Меган Маркл сегодня одна из самых обсуждаемых персон на всем белом свете. Публике интересно все: где одевается, как отдыхает, что читает звезда. Ведь совсем скоро 36-летняя голливудская актриса станет женой принца Гарри. На этот раз девушка рассказала еще один любопытный факт о себе — что ест на завтрак красотка?

Недавно в Сети появился тизер фильма о любви Меган Маркл и принца Гарри. Стоит отметить, что в фильме поклонники пары смогут узнать много интересного о влюбленных и их отношениях, в том числе и об особенностях характера каждого из них. А пока стал известен еще один нюанс из жизни Меган Маркл. Красавица очень внимательно следит за своей фигурой и что попало есть не будет. Вот ТОП-5 блюд, которые предпочитает Маркл по утрам:

Тосты с авокадо

И тут Меган Маркл права. Авокадо — невероятно полезный фрукт, он включен в диетическое и детское меню.

В его составе кислоты, которые препятствуют усвоению холестерина, калий, натрий, кальций, марганец, фосфор, магний. А также витамины Е,С, В, А, РР и D.

Авокадо обладает омолаживающим эффектом, поддерживает кожу, разглаживает морщины и благоприятно действует на работу желудочно-кишечного тракта.

Пудинг с семенами чиа

А вы думаете, почему Меган так шикарно выглядит в свои 36? Именно потому, что «мы — это то, что мы едим».

Семена чиа — это превосходный источник полезных веществ. Прибавив по щепотке семян чиа в свой рацион питания, вы непременно улучшите качество жизни и здоровья.

Круасаны с фруктами

Круассаны с фруктами очень вкусные, ароматные, хрустящие! Готовятся проще простого. Мы подготовили для вас один рецепт, от которого не отказалась бы и сама Маркл.

Фрукты на ваше предпочтение (яблоки, сливы, клубника) режем кубиками, все перемешаем. Слоеное тесто раскатываем в круг, делим на сегменты. Кладем начинку и скатываем круассан. Все круассаны смазываем яйцом и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. Приятного аппетита!

Овсянка с бананами

Если вы не любите овсяную кашу в чистом виде,

попробуйте приготовить ее с бананами, орехами и медом. Это не только вкусно, но и очень полезно. Также можно овсянку посыпать кокосовой стружкой, а воду заменить молоком.

Горячая вода с лимоном

Тот случай, когда утро начинается не с кофе, и это очень правильно! Вода с лимоном — известный натуральный энергетик, который запускает работу всех систем в организме, а также выводит шлаки, тонизирует, очищает кожу и борется с депрессией.