Лучшие натуральные красители для пасхальных яиц

Пасхальная традиция красить яйца – это способ почтить память о чудесном извещении о воскресении Христа. Самым популярным натуральным красителем является луковая шелуха. Но покрасить яйца, не используя химическую продукцию, можно также с помощью многих других природных средств.
Цвет: зеленый
Что используем: шпинат, крапиву.
Как красить. Килограмм шпината (годится замороженный) залить 2 литрами воды и поставить на небольшой огонь томиться.
Когда отвар станет однородно зеленым, добавить столовую ложку лимонного сока и две столовые ложки уксуса. Сваренные яйца опустить и держать до окрашивания.
Степень окраски – дело личного вкуса.
Крапиву можно купить в аптеке и приготовить из нее отвар по тому же принципу.
Цвет: синий
Что используем: красное вино.
Как красить. Вино разбавить водой (1:1), добавить 3 столовые ложки уксуса и столовую ложку соли. Подержать в этом растворе яйца до появления того оттенка, который понравится.
Цвет: розовый, сиреневый
Что используем: ягоды (заморозка) - смородину, клубнику, малину, чернику.
Как красить.
Сваренные яйца натереть ягодной массой и оставить до полного высыхания. Не смешивайте ягоды розовых и фиолетовых цветов, может получиться некрасивый оттенок скорлупы.
Цвет: рубиновый
Что используем: клюквенный сок.
Как красить. Отварите яйца в соке.
Цвет: небесно-голубой
Что используем: красную капусту.
Как красить. Натереть сваренные яйца капустными листьями, предварительно поколов их вилкой.
Цвет: коричневый
Что используем: натуральный кофе.
Как красить. Сваренные яйца подержать в приготовленном крепком кофейном растворе.
Цвет: оранжевый
Что используем: морковь.
Как красить. Сделать морковный фреш. Держать в нем сваренные яйца от часа и более, в зависимости от предпочитаемого оттенка.
Внимание! Если рецепт требует помещать в раствор сваренные яйца, не ждите, когда они остынут. Лучше пусть раствор будет теплым, яйца правильнее использовать горячими, это дает равномерное окрашивание.
Полезные советы:
- уберечь яичную скорлупу от трещин при варке можно, если достать яйца из холодильника заранее - минимум за 30 минут до варки;
- перед окрашиванием вымойте яйца с мылом и щеткой;
- если покрашенные яйца натереть пропитанной растительным маслом салфеткой, это придаст им красивый глянцевый блеск.