Лучшие натуральные красители для пасхальных яиц

Пасхальная традиция красить яйца – это способ почтить память о чудесном извещении о воскресении Христа. Самым популярным натуральным красителем является луковая шелуха. Но покрасить яйца, не используя химическую продукцию, можно также с помощью многих других природных средств.

Цвет: зеленый

Что используем: шпинат, крапиву.

Как красить. Килограмм шпината (годится замороженный) залить 2 литрами воды и поставить на небольшой огонь томиться.

Когда отвар станет однородно зеленым, добавить столовую ложку лимонного сока и две столовые ложки уксуса. Сваренные яйца опустить и держать до окрашивания.

Степень окраски – дело личного вкуса.

Крапиву можно купить в аптеке и приготовить из нее отвар по тому же принципу.

Цвет: синий

Что используем: красное вино.

Как красить. Вино разбавить водой (1:1), добавить 3 столовые ложки уксуса и столовую ложку соли. Подержать в этом растворе яйца до появления того оттенка, который понравится.

Цвет: розовый, сиреневый

Что используем: ягоды (заморозка) - смородину, клубнику, малину, чернику.

Как красить.

Сваренные яйца натереть ягодной массой и оставить до полного высыхания. Не смешивайте ягоды розовых и фиолетовых цветов, может получиться некрасивый оттенок скорлупы.

Цвет: рубиновый

Что используем: клюквенный сок.

Как красить. Отварите яйца в соке.

Цвет: небесно-голубой

Что используем: красную капусту.

Как красить. Натереть сваренные яйца капустными листьями, предварительно поколов их вилкой.

Цвет: коричневый

Что используем: натуральный кофе.

Как красить. Сваренные яйца подержать в приготовленном крепком кофейном растворе.

Цвет: оранжевый

Что используем: морковь.

Как красить. Сделать морковный фреш. Держать в нем сваренные яйца от часа и более, в зависимости от предпочитаемого оттенка.

Внимание! Если рецепт требует помещать в раствор сваренные яйца, не ждите, когда они остынут. Лучше пусть раствор будет теплым, яйца правильнее использовать горячими, это дает равномерное окрашивание.

Полезные советы:

- уберечь яичную скорлупу от трещин при варке можно, если достать яйца из холодильника заранее - минимум за 30 минут до варки;

- перед окрашиванием вымойте яйца с мылом и щеткой;

- если покрашенные яйца натереть пропитанной растительным маслом салфеткой, это придаст им красивый глянцевый блеск.