Сырники с изюмом и ванилью: классический творожный рецепт

Если дома есть творог, яйца и изюм, можно сделать классические сырники, вкус которых понравится абсолютно всем. А если вы добавите туда еще немного ванильного сахара, то получится отличный десерт.

Классические сырники – это универсальное блюдо, которое подойдет для любого повода или просто для приятного завтрака выходного дня.

Такие сырники, будь они с изюмом или без него, можно полить фруктовым вареньем, сметаной или же слегка посыпать сахарной пудрой.

Что бы из вышеперечисленного вы ни сделали, сырники будут вкусными и сытными.

Сырники с изюмом и ванилью

Ингредиенты: 500 г творога, 100 г муки, 3 яйца, 5 ст. ложек сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 щепотка соли, 50 г изюма, растительное масло.

Приготовление:

1. Заранее промыть изюм и залить его кипятком на 7 минут, затем слить воду.

2. В посуду разбить яйца, добавить сахар, соль и ванильный сахар. Хорошенько перемешать. Затем добавить творог и еще раз хорошо перемешать, чтобы максимально разбить комочки.

3. К творожной массе добавить изюм и просеянную муку. Перемешать тесто для сырников.

4. Хорошо разогреть масло на сковороде. Сформировать из теста шарики, приплюснуть их, обвалять в муке и отправить на сковороду. Прожарить сырники с изюмом с двух сторон до золотистой корочки.