Зеленая карта: 5 подсказок, как хранить и употреблять зелень

Антиоксиданты, витамины, минералы, вода, клетчатка — вот как минимум пять причин, по которым зелень должна быть в рационе каждого. Шестая и седьмая — это безумно вкусно и красиво! Мы подготовили небольшую инструкцию по употреблению зеленых листиков. Признаемся, некоторые идеи из списка стали для нас открытием. А для вас?

1. Чем больше, тем лучше

Первое и главное правило употребления зелени — это надо делать. И чем больше, тем лучше. Особенно в сезон, когда ярких листиков много и они доступны во всем своем разнообразии.

У вас есть возможность пробовать новые сорта, экспериментировать с рецептами и сочетаниями, выбирать и выращивать самостоятельно. Воспользуйтесь ею!

Приучите себя добавлять горсть зеленого микса к каждому приему пищи — это будет хорошее начало.

2. Храните в банке

Лучший способ запастись петрушкой, кинзой, базиликом и другими зелеными стебельками впрок — хотя бы на неделю. В полиэтиленовом пакете пучок быстро завянет и станет невкусным. Поэтому, принеся его с рынка или из магазина, как можно скорее переложите в обычную стеклянную банку и закройте крышкой. Если листья влажные, перед этим их нужно разложить на бумажном полотенце и дать полностью высохнуть.

3. Пробуйте новое

Зелень — это не только салатные растения вроде рукколы, петрушки, базилика и собственно салатов. Это еще и надземные части овощей: ботва моркови, редиски, репы. Съедобна и ботва свеклы.

Кстати, существует даже сорт этого овоща, где главный «продукт» и есть не корешок, а вершок — это листовая свекла, или мангольд.

А еще в моду входит зелень одуванчика. Вы уже все попробовали? Если нет, то самое время. Можно завести правило и вводить в свой рацион один незнакомый сорт зелени каждую неделю.

4. Делайте заготовки

Наверняка время от времени от зеленых пучков остается пара-тройка несъеденных листиков. Их можно превратить в заготовки. Вымойте зелень и просушите, мелко порубите. Растопите в кастрюльке сливочное масло, всыпьте зелень, перемешайте. Разлейте получившуюся зеленую массу по формочкам для льда, дайте полностью остыть и поставьте в морозильную камеру.

Такое масло можно использовать, например, для приготовления картофельного пюре: будет ярко и ароматно. Или делать с ним бутерброды.

5. Способ имеет значение

Принято считать, что зелень нужно есть только свежей — так в ней сохраняются все полезные вещества. Это не совсем верно. Польза продукта определяется не только тем, сколько и каких полезных веществ в нем содержится, но и тем, насколько они доступны для усвоения организмом.

У растительных клеток твердые оболочки, и разрушить их, чтобы добыть изнутри полезные вещества, не всегда легко. Так, например,

шпинат известен как прекрасный источник железа. Это правда. Но усваивается оно лучше всего не из сырых листиков, а из прошедших термическую обработку.

Так что если хотите от шпината именно железа, готовьте его.