Творожный торт с клубникой: легкий чизкейк без выпечки

Иногда очень хочется съесть кусочек аппетитного десерта, но при этом большие шоколадные и кремовые торты не привлекают, особенно летом. Выход есть - приготовить творожный торт с клубникой по рецепту, не требующему выпекания. Холодненький клубничный чизкейк - заманчиво, не правда ли?

Ингредиенты: 250 г клубники, 500 г творога, 400 мл сливок 30%, 300 г песочного печенья, 100 г сливочного масла, 200 г сахара, 25 г желатина, 100 г клубничного желе, 1 ч. ложка ванилина, 1 лимон.

Приготовление:

1. Заранее измельчить печенье – вручную или же в кухонном комбайне. Затем смешать его со слегка растаявшим сливочным маслом. Выложить печенье с маслом в форму для торта, сделав таким образом основу для десерта, и поставить в холодильник на час.

2. В отдельной посуде залить желатин примерно 50 миллилитрами воды и дать ему остыть.

3. Измельчить творог с помощью блендера до образования однородной массы.

Добавить сахар, сливки и еще раз размешать. Вылить в творожную массу желатин, добавить сок одного лимона и ванилин, затем хорошенько взбить.

4. Вылить творожную массу на основу из печенья и поставить заготовку в холодильник на 40-60 минут.

5. Помыть клубнику, нарезать ее дольками. Когда творожная масса простоит в холодильник час, достать ее, украсить клубникой и залить клубничным желе (последнее по желанию). Поставить клубничный торт в холодильник на 1-2 часа.