Как варить клубничное варенье: самые полезные советы

Пришло время задуматься о запасах чудесных летних ягод на зиму, чтобы в холодную пору вся семья была рада вкусному варенью со вкусом лета. Рассказываем, как варить клубничное варенье, а также делимся полезными советами, которые обязательно пригодятся вам в скором времени.
Тяжело найти человека, который не любит клубнику, поэтому многие сейчас стараются по максимуму насладиться этой вкуснейшей ягодой.
Однако не стоит забывать и о том времени, когда мы с радостью будем доставать с полок ароматный кусочек лета в стеклянных банках.
Поговорим о том, как варить клубничное варенье, которое в холодную пору принесет удовольствие всей семье.
Для клубничного варенья понадобится: 1 килограмм клубники, 1 килограмм сахара.
Как готовить клубничное варенье:
1. Перебрать клубнику, отложить все гнилые ягоды, хорошенько промыть в нескольких водах и удалить чашелистики. Очень большие ягоды можно разрезать пополам.
Сложить клубнику в большую эмалированную кастрюлю и засыпать сахаром. Оставить ее не меньше чем на 4-6 часов, чтобы ягоды успели пустить сок.
2. Кастрюлю с клубникой поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить варенье 5 минут на умеренном огне, снимая пену.
3. Снять кастрюлю с огня, дать варенью немного остыть и прикрыть кастрюлю чистым полотенцем. Затем оставить варенье остывать, это может занять около 10 часов.
4. Остывшее варенье снова поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, покипятить 5 минут и снять с огня. Оставить варенье второй раз до полного остывания.
3. Третий раз довести варенье до кипения, покипятить 5 минут, снять с огня и остужать около часа. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закупорить стерилизованными крышками.
Секрет: варенье нужно варить аж три раза по 5 минут для того, чтобы ягоды не превратились в неприятную кашу, а сохранили свой вид. Хранить варенье лучше не на кухне, но в темном прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи.
Еще один рецепт клубничного варенья, который существенно сэкономит ваше время, - смотрите на видео ниже.
Важно: чтобы получилась пол-литровая банка варенья, нужно приготовить три порции, каждую из них надо варить отдельно.