Как варить клубничное варенье: самые полезные советы

Пришло время задуматься о запасах чудесных летних ягод на зиму, чтобы в холодную пору вся семья была рада вкусному варенью со вкусом лета. Рассказываем, как варить клубничное варенье, а также делимся полезными советами, которые обязательно пригодятся вам в скором времени.

Тяжело найти человека, который не любит клубнику, поэтому многие сейчас стараются по максимуму насладиться этой вкуснейшей ягодой.

Однако не стоит забывать и о том времени, когда мы с радостью будем доставать с полок ароматный кусочек лета в стеклянных банках.

Поговорим о том, как варить клубничное варенье, которое в холодную пору принесет удовольствие всей семье.

Для клубничного варенья понадобится: 1 килограмм клубники, 1 килограмм сахара.

Как готовить клубничное варенье:

1. Перебрать клубнику, отложить все гнилые ягоды, хорошенько промыть в нескольких водах и удалить чашелистики. Очень большие ягоды можно разрезать пополам.

Сложить клубнику в большую эмалированную кастрюлю и засыпать сахаром. Оставить ее не меньше чем на 4-6 часов, чтобы ягоды успели пустить сок.

2. Кастрюлю с клубникой поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить варенье 5 минут на умеренном огне, снимая пену.

3. Снять кастрюлю с огня, дать варенью немного остыть и прикрыть кастрюлю чистым полотенцем. Затем оставить варенье остывать, это может занять около 10 часов.

4. Остывшее варенье снова поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, покипятить 5 минут и снять с огня. Оставить варенье второй раз до полного остывания.

3. Третий раз довести варенье до кипения, покипятить 5 минут, снять с огня и остужать около часа. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закупорить стерилизованными крышками.

Секрет: варенье нужно варить аж три раза по 5 минут для того, чтобы ягоды не превратились в неприятную кашу, а сохранили свой вид. Хранить варенье лучше не на кухне, но в темном прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи.

Еще один рецепт клубничного варенья, который существенно сэкономит ваше время, - смотрите на видео ниже.

Важно: чтобы получилась пол-литровая банка варенья, нужно приготовить три порции, каждую из них надо варить отдельно.