Рецепты на Лиго: Шашлык из молотого мяса по-гречески

Сочетание обычных ингредиентов порой может стать настоящим открытием в мире вкусов. Мы расскажем секрет одного из них! Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить греческие котлеты шефтале.
Состав:
- молотое мясо;
- яйцо;
- много петрушки;
- лимон;
- лук;
- корица (на один килограмм мяса - полторы чайные ложки);
- чеснок;
- кишечная жировая пленка (можно приобрести на рынке), если нет возможности приобрести - можно запекать как котлеты или наполнять в кишки как сосиски или купаты.
Приготовление:
Килограмм молотого мяса замешиваем с петрушкой, чесноком, луком, яйцом, солью, перцем, соком целого лимона, и самое главное - добавляем полторы чайные ложки корицы.
Смесь петрушки, лимона и корицы создаст неповторимый аромат! После того, как мясо немного замариновалось, оборачиваем его кишечной жировой пленкой и отправляем на огонь.
Приятного аппетита!