Рецепты на Лиго: Шашлык из молотого мяса по-гречески

Сочетание обычных ингредиентов порой может стать настоящим открытием в мире вкусов. Мы расскажем секрет одного из них! Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить греческие котлеты шефтале.

Состав:

молотое мясо;

яйцо;

много петрушки;

лимон;

лук;

корица (на один килограмм мяса - полторы чайные ложки);

чеснок;

кишечная жировая пленка (можно приобрести на рынке), если нет возможности приобрести - можно запекать как котлеты или наполнять в кишки как сосиски или купаты.

FOTO: Jānis Škapars

FOTO: Jānis Škapars

Приготовление:

Килограмм молотого мяса замешиваем с петрушкой, чесноком, луком, яйцом, солью, перцем, соком целого лимона, и самое главное - добавляем полторы чайные ложки корицы.

Смесь петрушки, лимона и корицы создаст неповторимый аромат! После того, как мясо немного замариновалось, оборачиваем его кишечной жировой пленкой и отправляем на огонь.

Приятного аппетита!