Среда, 20 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Рецепты на Лиго: Шашлык из молотого мяса по-гречески

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сочетание обычных ингредиентов порой может стать настоящим открытием в мире вкусов. Мы расскажем секрет одного из них! Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить греческие котлеты шефтале.

Состав:

  • молотое мясо;
  • яйцо;
  • много петрушки;
  • лимон;
  • лук;
  • корица (на один килограмм мяса - полторы чайные ложки);
  • чеснок;
  • кишечная жировая пленка (можно приобрести на рынке), если нет возможности приобрести - можно запекать как котлеты или наполнять в кишки как сосиски или купаты.
FOTO: Jānis Škapars
FOTO: Jānis Škapars

Приготовление:

Килограмм молотого мяса замешиваем с петрушкой, чесноком, луком, яйцом, солью, перцем, соком целого лимона, и самое главное - добавляем полторы чайные ложки корицы.

Смесь петрушки, лимона и корицы создаст неповторимый аромат! После того, как мясо немного замариновалось, оборачиваем его кишечной жировой пленкой и отправляем на огонь.

Приятного аппетита!

0 Комментарии