Рецепты на Лиго: Фаршированная листьями смородины треска в соляной корке

Запекание в соляной корке - старейший метод. Его секрет заключается в том, что соль, нагреваясь, становится очень твёрдой, благодаря чему мясо или рыба не теряют свой аромат и становятся более сочными. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить треску, однако вы можете выбрать любую другую рыбу. Также не обязательно запекать рыбы ну костре - это можно сделать в духовке или дачном камине.