Рецепты на Лиго: Фаршированная листьями смородины треска в соляной корке

Запекание в соляной корке - старейший метод. Его секрет заключается в том, что соль, нагреваясь, становится очень твёрдой, благодаря чему мясо или рыба не теряют свой аромат и становятся более сочными. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить треску, однако вы можете выбрать любую другую рыбу. Также не обязательно запекать рыбы ну костре - это можно сделать в духовке или дачном камине.
Состав:
- большая рыба;
- 5 кг соли;
- перец;
- листья черной смородины;
- немного воды.
Приготовление:
Чистим рыбу, добавляя в ее брюшную полость немного соли и перца, оборачиваем листьями черной смородины и создаем соляной панцирь, добавив в соль немного воды. Отправляем на огонь на 30 минут. Когда рыба готова, разбиваем соляной панцирь.
Приятного аппетита!