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Рецепты на Лиго: Фаршированная листьями смородины треска в соляной корке

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Запекание в соляной корке - старейший метод. Его секрет заключается в том, что соль, нагреваясь, становится очень твёрдой, благодаря чему мясо или рыба не теряют свой аромат и становятся более сочными. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить треску, однако вы можете выбрать любую другую рыбу. Также не обязательно запекать рыбы ну костре - это можно сделать в духовке или дачном камине.

Состав:

  • большая рыба;
  • 5 кг соли;
  • перец;
  • листья черной смородины;
  • немного воды.

Приготовление:

Чистим рыбу, добавляя в ее брюшную полость немного соли и перца, оборачиваем листьями черной смородины и создаем соляной панцирь, добавив в соль немного воды. Отправляем на огонь на 30 минут. Когда рыба готова, разбиваем соляной панцирь.

Приятного аппетита!

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