После Лиго: Холодный лимонад из шиповника, или Бесплатный освежающий напиток

Часто мы забываем, что вокруг нас растет множество даров природы, из которых абсолютно бесплатно можно приготовить вкусные напитки и закуски. Надо лишь поднять голову и оглядеться вокруг. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить освежающий напиток из шиповника.
Состав:
- вода;
- шиповник;
- сахар или мед.
Приготовление:
Цветы шиповника добавляем в кипящую воду и варим несколько минут. Затем остужаем и добавляем мёд или сахар.
Похожий напиток можно сделать и из цветов жасмина, сирени, розы, яблони, ромашки и многих других.
Наслаждайтесь!