После Лиго: Холодный лимонад из шиповника, или Бесплатный освежающий напиток

Часто мы забываем, что вокруг нас растет множество даров природы, из которых абсолютно бесплатно можно приготовить вкусные напитки и закуски. Надо лишь поднять голову и оглядеться вокруг. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить освежающий напиток из шиповника.

Состав:

вода;

шиповник;

сахар или мед.

Приготовление:

Цветы шиповника добавляем в кипящую воду и варим несколько минут. Затем остужаем и добавляем мёд или сахар.

Похожий напиток можно сделать и из цветов жасмина, сирени, розы, яблони, ромашки и многих других.

Наслаждайтесь!