Рецепты на Лиго: Салат из даров леса с козьим сыром

Дли приготовления этого салата не надо идти ни в магазин, ни на рынок. Всё, что нам нужно, можно найти в лесу или в поле. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагаем вашему вниманию салат из даров леса с козьим сыром.
Состав:
- сныть;
- марь;
- листья дикого гороха;
- морковь дикая и другая зелень по вкусу;
- немного козьего сыра.
Приготовление:
Помытую зелень складываем в тарелку, добавляем немного уксуса, оливкового масла, соли и перца. Перемешиваем. Последний штрих - козий сыр. Быстро и вкусно!
Приятного аппетита!