Рецепты на Лиго: Салат из даров леса с козьим сыром

Дли приготовления этого салата не надо идти ни в магазин, ни на рынок. Всё, что нам нужно, можно найти в лесу или в поле. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагаем вашему вниманию салат из даров леса с козьим сыром.