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Рецепты на Лиго: Салат из даров леса с козьим сыром

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Дли приготовления этого салата не надо идти ни в магазин, ни на рынок. Всё, что нам нужно, можно найти в лесу или в поле. Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагаем вашему вниманию салат из даров леса с козьим сыром.

Состав:

  • сныть;
  • марь;
  • листья дикого гороха;
  • морковь дикая и другая зелень по вкусу;
  • немного козьего сыра.

Приготовление:

Помытую зелень складываем в тарелку, добавляем немного уксуса, оливкового масла, соли и перца. Перемешиваем. Последний штрих - козий сыр. Быстро и вкусно!

Приятного аппетита!

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