Рецепты на Лиго: Янов сыр из даров леса

Существует множество рецептов Янова сыра. Пробовали ли вы вместо тмина добавлять в него дары леса? Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить сыр, добавив в него цветы дикой моркови.

Состав:

5 литров молока;

1 кг творога;

3 яйца;

1 лимон;

цветы дикой моркови;

соль.

Приготовление:

Выливаем молоко в котел над костром и, когда оно начинает закипать, добавляем творог, сок одного лимона и продолжаем варить, пока не начнет отделяться сыворотка.

Затем сливаем сыворотку и снова нагреваем сырную массу, добавив в нее цветы дикой моркови, 3 яйца и 2 столовые ложки соли.

Перемешиваем, оставляем на огне еще на несколько минут. Затем заворачиваем сыр в марлю, кладем под пресс или подвешиваем на дерево. Через несколько часов лесной сыр готов.

Приятного аппетита!