Суббота, 23 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Рецепты на Лиго: Янов сыр из даров леса

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Существует множество рецептов Янова сыра. Пробовали ли вы вместо тмина добавлять в него дары леса? Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить сыр, добавив в него цветы дикой моркови.

Состав:

  • 5 литров молока;
  • 1 кг творога;
  • 3 яйца;
  • 1 лимон;
  • цветы дикой моркови;
  • соль.

Приготовление:

Выливаем молоко в котел над костром и, когда оно начинает закипать, добавляем творог, сок одного лимона и продолжаем варить, пока не начнет отделяться сыворотка.

Затем сливаем сыворотку и снова нагреваем сырную массу, добавив в нее цветы дикой моркови, 3 яйца и 2 столовые ложки соли.

Перемешиваем, оставляем на огне еще на несколько минут. Затем заворачиваем сыр в марлю, кладем под пресс или подвешиваем на дерево. Через несколько часов лесной сыр готов.

Приятного аппетита!

0 Комментарии