Рецепты на Лиго: Янов сыр из даров леса

Существует множество рецептов Янова сыра. Пробовали ли вы вместо тмина добавлять в него дары леса? Латвийский знаток вкусов Ритварс Томс Логинс предлагает приготовить сыр, добавив в него цветы дикой моркови.
Состав:
- 5 литров молока;
- 1 кг творога;
- 3 яйца;
- 1 лимон;
- цветы дикой моркови;
- соль.
Приготовление:
Выливаем молоко в котел над костром и, когда оно начинает закипать, добавляем творог, сок одного лимона и продолжаем варить, пока не начнет отделяться сыворотка.
Затем сливаем сыворотку и снова нагреваем сырную массу, добавив в нее цветы дикой моркови, 3 яйца и 2 столовые ложки соли.
Перемешиваем, оставляем на огне еще на несколько минут. Затем заворачиваем сыр в марлю, кладем под пресс или подвешиваем на дерево. Через несколько часов лесной сыр готов.
Приятного аппетита!