Рецепты на Лиго: Пита на костре, или Закуска за пару минут

Знаток хлеба Карлис Лангинс советует не бояться готовить хлеб самим и открывать для себя новые рецепты. Пита на костре - простая, быстрая, и невероятно вкусная закуска.

Состав:

пшеничная мука;

вода;

дрожжи;

масло;

соль.

Соблюсти пропорции очень просто - выбираете необходимое количество муки, а затем добавляете 70% воды и 5% масла.

Приготовление:

Смешайте половину дрожжей, воды и муки, дайте побродить. Затем добавьте оставшуюся муку, соль и масло. Замесите. Когда тесто поднимется, сделайте из него небольшие шарики, раскатайте и бросайте прямо на угли. Если пита подгорит - ничего страшного, это придаст ей особенный вкус!

FOTO: Jānis Škapars

Когда пита готова, порвите ее на кусочки, полейте оливковым маслом и добавьте немного петрушки.

Быстро, вкусно и так просто!

Приятного аппетита!