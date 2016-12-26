Ученые вычислили идеальное количество сексуальных партнеров

В опросе, проведенном исследователями из университетов Ноттингема, Бристоля и Суонси, приняли участие 188 человек (104 женщины и 84 мужчины) в возрасте от 18 до 35 лет. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. Специалисты установили: и мужчины, и женщины считали оптимальным наличие трех половых партнеров у второй половины, сообщает The Daily Mail.

Также исследователи обнаружили, что женщин меньше привлекали мужчины, имевшие до них больше 6 партнерш. Мужчины же считали: для женщины допустимо иметь не более 11 партнеров. Но в целом добровольцы обоих полов хотели бы, чтобы у их спутника жизни до них было не больше 2 партнеров. Интересно, что участники исследования не соответствовали собственному стандарту. Так, среднее число сексуальных партнеров составляло 8,4 у мужчин и 5,81 у женщин.



Кстати, ранее специалисты из Университета Юты выяснили: вероятность развода зависит от количества сексуальных партнеров до брака. Женщины, у которых до брака было от трех до девяти партнеров, разводились реже тех, кто до замужества занимался сексом всего с двумя партнерами.