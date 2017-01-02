О ком из звезд думают мужчины и женщины во время самоудовлетворения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by couragextoxlive

Мастурбация до сих пор считается запретной темой, хотя она является вполне естественным процессом самопознания.

Недавно, разработчик и производитель вибраторов We-Vibe опросил 1032 мужчин и женщин об их привычках и предпочтениях во время мастурбации и вот что обнаружилось…

Мастурбация – дело привычки

Реклама

62% женщин в отношениях сказали, что имеют определенные привычки до и во время мастурбации, например, просматривают видео для взрослых или эротические фотографии, слушают музыку или ласкают себя при помощи вибратора.

Женщины предпочитают секс-игрушки порнофильмам

Когда процедура становится скучной, вы оживляете ее! 82% опрошенных сказали, что всегда ищут что-то новенькое, чтобы посмотреть,

91% мужчин считают, что порно вносит новизну в их занятия самоудовлетворением, в то время как только 67% женщин считают так же.

Оказывается, большинство женщин предпочитают использовать секс-игрушки, например, вибраторы. We-Vibe обнаружили, что 73% женщин иногда или всегда используют секс-гаджеты. Только 22% мужчин считают, что игрушки уместны во время мастурбации.

Они часто фантазируют о знаменитостях

Больше мужчин склонны думать о знаменитостях, когда мастурбируют – 33% опрошенных по сравнению с 19% женщин. При этом одинокие мужчины фантазируют о знаменитостях чаще, чем женатые.

Кто же является в сексуальных фантазиях чаще остальных? На первом месте у мужчин – Дженнифер Лопес. А у женщин — Ченнинг Татум.

ЧИТАЙ НА TVNET: Названы самые сексуальные женщины планеты

Идеальная фигура Дженнифер Лопес

Фото: Идеальная фигура Дженнифер Лопес0

Самый сексуальный мужчина мира Ченнинг Татум

Фото: Самый сексуальный мужчина мира Ченнинг Татум0

Люди обычно держат свою интимную жизнь в секрете

Это подтверждает, что мастурбация - запретная тема.

Четверть опрошенных признают, что никогда не откровенничали о своей сексуальной жизни.

Кроме того, 49% недоговаривают или лгут о ней.

Еще по этой теме
Ученые доказали пользу самоудовлетворения

Ученые доказали пользу самоудовлетворения

Восемь причин заняться самоудовлетворением

Восемь причин заняться самоудовлетворением

О чем думают женщины во время самоудовлетворения: 10 откровений

О чем думают женщины во время самоудовлетворения: 10 откровений


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 330000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR

reklama.vesti.lv

Как дважды опечалить Латвию, находясь за 1000 километров от нее Новости

Как дважды опечалить Латвию, находясь за 1000 километров от нее

Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет Hi-Tech

Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом Showbiz

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности Showbiz

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности

«Таких, как ты, драли розгами»: Муж Рынски пригрозил журналисту Showbiz

«Таких, как ты, драли розгами»: Муж Рынски пригрозил журналисту

Секс

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 