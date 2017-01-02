О ком из звезд думают мужчины и женщины во время самоудовлетворения

Мастурбация до сих пор считается запретной темой, хотя она является вполне естественным процессом самопознания.
Недавно, разработчик и производитель вибраторов We-Vibe опросил 1032 мужчин и женщин об их привычках и предпочтениях во время мастурбации и вот что обнаружилось…
Мастурбация – дело привычки
62% женщин в отношениях сказали, что имеют определенные привычки до и во время мастурбации, например, просматривают видео для взрослых или эротические фотографии, слушают музыку или ласкают себя при помощи вибратора.
Женщины предпочитают секс-игрушки порнофильмам
Когда процедура становится скучной, вы оживляете ее! 82% опрошенных сказали, что всегда ищут что-то новенькое, чтобы посмотреть,
91% мужчин считают, что порно вносит новизну в их занятия самоудовлетворением, в то время как только 67% женщин считают так же.
Оказывается, большинство женщин предпочитают использовать секс-игрушки, например, вибраторы. We-Vibe обнаружили, что 73% женщин иногда или всегда используют секс-гаджеты. Только 22% мужчин считают, что игрушки уместны во время мастурбации.
Они часто фантазируют о знаменитостях
Больше мужчин склонны думать о знаменитостях, когда мастурбируют – 33% опрошенных по сравнению с 19% женщин. При этом одинокие мужчины фантазируют о знаменитостях чаще, чем женатые.
Кто же является в сексуальных фантазиях чаще остальных? На первом месте у мужчин – Дженнифер Лопес. А у женщин — Ченнинг Татум.
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Люди обычно держат свою интимную жизнь в секрете
Это подтверждает, что мастурбация - запретная тема.
Четверть опрошенных признают, что никогда не откровенничали о своей сексуальной жизни.
Кроме того, 49% недоговаривают или лгут о ней.Еще по этой теме