Отрицать привлекательность порнофильмов для большинства существ мужского пола бессмысленно. Хотите, чтобы ваша спальня стала более притягательной для любимого, чем экран телевизора с заставкой Private? Тогда вам есть чему поучиться у горячих девочек в кадре.

Чуть больше энтузиазма, чем обычно

В списке приоритетов для многих из нас регулярный секс стоит далеко не на первом месте. Хотя бы потому, что

на него не распространяются дедлайны, а в случае «пропуска сеанса» вы не лишитесь квартальной премии.

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У порнозвезд: Они вовсю демонстрируют, как много наслаждения вызывает у них интимная близость без всякой предварительной договоренности, всегда с упоением встречают идею мужчины заняться сексом и демонстративно им наслаждаются.

Подсказка: Проявите инициативу - разбудите его поцелуем «ниже пояса» или пришлите ему фривольную эсэмэску прямо сейчас!

И когда в следующий раз вам или вашему мужчине придет в голову мысль о сексе, скажите любым другим своим мыслям: «Стоп!».

Сделайте его героем порнофильма

Понятно, что за стенкой - родители или дети, в крайнем (самом удачном) случае - соседи. Поэтому лучше потише. И побыстрее - ведь завтра рано вставать.

У порнозвезд: Что это будет за кино, если герои молча потолкаются на скрипучем диване и уснут? Рядом с настоящей порнозвездой любой мужчина выглядит всемогущим мачо, поражающим ее воображение уже просто тем фактом, что у него есть член, и он знает, как им пользоваться.

Подсказка: Играйте на «невидимую публику» - выбирайте для него красивые ракурсы. Поставьте рядом с кроватью тумбочку, на нее - дребезжащий фарфор, чтобы даже самые вялые фрикции раскачивали ее и заставляли его звенеть.

Отзывайтесь телом сильнее, чем он заставляет вас - качайтесь, мотайте головой, встряхивая волосами.

Потяните время процесса: чувствуете, что он готов кончить - меняйте позу. В сознании отпечатается множество «клипов», из которых при желании складывается полноценный порнофильм. Иногда не грех пожертвовать своим оргазмом ради того, чтобы его оказался сверхъестественным.







































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Любите сам секс, а не свою роль в нем

Вам наверняка есть за что ненавидеть себя порой. Слишком много в бедрах, слишком мало в груди, неидеальная кожа, лишние волосы... Бла-бла-бла.

У порнозвезд: Порноактрисы знают, что мужчина любит сам секс. В тот момент, когда он занят им, захвачен самим процессом, любые нюансы, напоминающие ему о том, что перед ним - живая плоть и кровь (со всеми несовершенствами, которые он просто не способен анализировать в этот момент, а способен лишь воспринимать), возбуждают и радуют.

Не отравляйте его радости прямыми или косвенными («Погасим свет? Нет, так я стесняюсь. Я сегодня не в лучшей форме...») сигналами о том, как вы несовершенны.

Он пришел не на выставку, он занимается с вами любовью.

Подсказка: Включите нежную подсветку кровати, расставьте свечи с мягким светом, и ваши несовершенства растают вовсе. А световые блики будут скользить по вашим телам от ваших движений, и ваше эстетическое чувство будет удовлетворено.





















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Дайте ему пароль к своему наслаждению

Вы презираете мастурбацию, считая, что она нужна только школьницам в период полового созревания и старым девам-неудачницам? Напрасно, именно она способна научить вас понимать свое тело и сделать ожидания относительно действий мужчины в постели более осмысленными.

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У порнозвезд: Не заставляйте его «пойти туда - не знаю куда, найти то - не знаю что». К чему ему такая ответственность? Порногероиням всегда нравится то, что делают с ними мужчины - что бы те ни делали. В этом их актерский талант.

Подсказка: У вас есть преимущество перед актрисами порно - вы можете быть искренней. Вам нужно всего лишь заранее (или в процессе) нашептать своему мужчине подсказки, сформулировать которые вам поможет мастурбация.

Или просто проделайте у него на виду то, что обычно срабатывает у вас в одиночестве. А уж он-то сам догадается, как поучаствовать в процессе и что перенять.

Постельный саундтрек

Звуки из вашей спальни не слишком разнообразны? Собственно, у вас в постели наготове пара реплик в духе «о, дааа» и «ввау!», или вы вовсе обходитесь шумным дыханием и редкими «мммм»?

У порнозвезд: Проверено - аудиопоток порнофильма без видео заводит не меньше, чем видеопоток без аудио! Порноактрисы пользуются на полную катушку слуховыми рецепторами мужчин, подпитывая их самооценку криками и стонами с признаниями о том, как им хорошо.

Подсказка: Попробуйте проговаривать вслух все, что он с вами делает, оснащая речь дополнительными восхитительными прилагательными.

Спрашивайте его, дословно проговаривая все интимную терминологию, хочет ли он, чтобы вы сделали с ним то-то и то-то.

Мужчины соревновательны по натуре, им важно слышать прилагательные в превосходных степенях. А особенно остро они реагируют на них в сексуальном контексте.

















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Потерпите маленькое неудобство

Ваши выходные расписаны по минутам: с утра беговая дорожка, потом генеральная уборка - поэтому вы выбираете майку с неотстирывающимися пятнами на подмышках и спортивные штаны в катышках? Как это захватывающе!

У порнозвезд: На них всегда надеты нелепые стринги, которые, возможно, довольно сильно впиваются в промежность. А пропалывать сорняки в кадре они могут на зеркальных шпильках. И знаете что? Это совсем даже не глупо, если их истинной целью является не прополка сорняков, а качественный секс.

Подсказка: Мужчины в большинстве своем визуалы, этим необходимо пользоваться. Встретьте его с работы в одних туфлях. Или сделайте тщательный макияж для ежедневного совместного обеда в рабочий перерыв.

Неожиданность в вашем облике заставит его прийти к мысли о том, что для вас он стоит ваших усилий. Уровень его самооценки резко подскочит вверх,

а вместе с ним и его сексуальный интерес к вам.

Фантазии - это всего лишь фантазии

Вы никогда не признаетесь, что представляете рядом с собой в постели двух мужчин одновременно, даже если вы только этим и занимаетесь в каждый свой обеденный перерыв? Опасаетесь, что о вас начнут думать как о слишком развращенной?

У порнозвезд: Они делают вещи, на которые большинство из нас не решились бы. Но дело не только в самих действиях, а в подходе.

Они не осуждают «развратных желаний» партнеров, а встречают их с энтузиазмом. Даже самые удивительные.

Подсказка: Тот факт, что ваш парень фантазирует о групповых оргиях, не означает, что он непременно жаждет поучаствовать в чем-то подобном в реальной жизни. Разговоры об этом и взаимная подпитка фантазий могут оказаться достаточными афродизиаками для вас обоих.

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Заставьте себя наконец преодолеть стыдливость - любовь к сексу не означает, что вы падшая женщина, она означает лишь то, что вы физиологически полноценны. Расскажите ему, как вам нравится, что он целует вот эту вашу родинку, или страстно попросите его о чем-нибудь в процессе. Всего лишь просьба попробовать что-то новенькое способна обернуться огромным опытом для обоих.

Такого рода разговоры не только распаляют желание, но и способствуют упрочению доверительности в паре.

Дивидендами вашей откровенности послужат его встречные признания, которые он не решался озвучить до этого, опасаясь вас чем-то задеть.

Попробуйте ролевые игры. Он может притвориться незнакомцем или вы можете представить, что участвуете в оргии - так «голод по фантазии» может быть полностью удовлетворен.

Избегайте заезженной колеи

Вы знаете, что заводит вашего парня, и стабильно делаете одно и то же раз за разом?

У порнозвезд: Мужчины, с которыми они снимают новый дубль, каждый раз разные. И эрогенные зоны у них различаются. Это приучает порноактрис быть в постоянном поиске - их взгляд внимателен, словно спрашивает у мужчины «А так? Так тебе нравится?». Они знают, что наибольший фан заключается не в том, чтобы вызвать в мужчине эякуляцию, а в том, чтобы удивить его, показав на какие ощущения он, оказывается, способен. И не скупятся расходовать на это свою фантазию.

Подсказка: Мужчина и партнерш-то зачастую меняет от того, что каждая из них ведет себя с ним по-разному, открывает новые эрогенные зоны и способы получения удовольствия. Каждый раз ищите что-нибудь новенькое на теле своего мужчины, уделяйте внимание смежным с проверенными областями участкам тела, пробуйте прикосновения, сжатия, скручивания, применяйте руки, ноги, волосы, язык, зубы. Не зацикливайтесь на штампах - хорошие любовницы всегда способны удивлять.















































































































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Побудьте эгоисткой

Вы страшно устали, не успеваете по своим делам, вечность не посещали спортзал, а самым лучшим СПА для вас является поСПАть подольше. В ближайшее временное «окно» вы бы с удовольствием сделали себе новую прическу или сходили на йогу, но ведь вы обещали помочь сестре выбрать обои, брату - перерегистрировать машину, а маме - оформить загранпаспорт.

У порнозвезд: Пока «хорошие девочки» травят себя аскетизмом, порноактрисы манипулируют своим листом приоритетов так, как им выгодно.

Подсказка: Маникюр, массаж или дорогой крем перед отходом ко сну - делайте что-нибудь, что способно заставить вас выглядеть и чувствовать себя на все 100% чаще, чем раз в месяц. Чувствуя, что вам есть чем похвастаться (эпиляция, новая татуировка или платье), вы не просто будете чувствовать себя увереннее (что само по себе значит много), вас будет подмывать увидеться скорее и обнаружить свою обновку.

Сколько раз на свидание меня отправляла моя новая блузка?..

Перестаньте делать одолжения

Минет по праздникам или поощрение новой позой за хорошее поведение?

У порнозвезд: Сексуальное желание свойственно не только мужчинам, оно так же естественно и необходимо, как еда или сон.

Порноактрисы не только дарят наслаждение партнеру, но и получают его сами. И если просят что-то взамен, то выбирая также из «постельного меню»:

секс меняется на секс и ни на что другое.

Подсказка: Никто не хочет чувствовать, что им манипулируют, а их эротическими желаниями пользуются - никому не нужны пожертвования в сексе. Поэтому если уж занимаетесь сексом, дарите свои ласки щедро. И единственное, что вы можете получить взамен, это удовольствие того же порядка - держите свою рациональность подальше от спальни, условия в духе «неделю выносишь мусор - получаешь оральный секс» способны убить желание к вам навсегда.

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