10 неожиданных моментов, которые побуждают женщин к сексу

Для многих мужчин причины, по которым женщина хочет заняться сексом, остаются тайной. Они часами роются в Интернете, чтобы найти то, что возбуждает девушек, и в итоге проваливаются на первом же свидании. На самом деле женщины так же легко заводятся, как и мужчины, используя эти 10 приемов.
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1. Вы находитесь в нужном месте, в нужное время
Например, она на вечеринке после недавнего разрыва отношений, слегка опьяневшая и возбужденная. Какой бы ни была причина, вам просто нужно оказаться рядом в этот момент.
2. Вы общаетесь на языке тела
Вы провели день, общаясь с ней не только словами, но и жестами, мимикой, случайными прикосновениями. Если все сделано верно, можете считать, что она – ваша.
3. Вы ей нравитесь
Если вы нравитесь женщине, то, в перспективе она готова к сексу с вами. Иногда это очевидно.
4. Вы умеете льстить
Если вы умеете делать комплименты,
она будет чувствовать себя более непринужденно и расслабленно, что, вполне возможно, приведет к постели.
5. У вас красивое тело
Иногда женщина влюбляется не в вас, а в ваше тело, и это неплохо, если заканчивается оргазменными криками.
6. Вы хорошо целуетесь
Ничто не делает женщину более открытой к сексу, чем его умение целоваться.
Поцелуи – отражение потенциального темперамента в спальне, поэтому хороший поцелуй – на вес золота.
7. Вы заинтересовали ее
У женщин бывают периоды активного сексуального исследования. Если вы нашли девушку, которая стремится экспериментировать и вам есть что ей предложить – вы чертовски удачливы.
8. Вы умеете говорить о сексе
Если вы умело говорите о сексе, не отвлекаясь, это может вдохновить любую женщину на секс с вами.
9. Вы последовательны
Вы пребываете в хорошем настроении, заслуживаете доверия, не теряете самоконтроль.
Все это в комплексе заставляет женщину чувствовать себя в безопасности и, скорее всего, означает, что она смело отправится к вам в спальню.
10. Вы выбрали правильную обстановку
Когда дело доходит до сексуальности, настроение ‒ наше все. Если вы находитесь в уединенном месте с романтической атмосферой, будьте в состоянии повышенной сексуальной готовности.Еще по этой теме