10 неожиданных моментов, которые побуждают женщин к сексу

Для многих мужчин причины, по которым женщина хочет заняться сексом, остаются тайной. Они часами роются в Интернете, чтобы найти то, что возбуждает девушек, и в итоге проваливаются на первом же свидании. На самом деле женщины так же легко заводятся, как и мужчины, используя эти 10 приемов.

1. Вы находитесь в нужном месте, в нужное время

Например, она на вечеринке после недавнего разрыва отношений, слегка опьяневшая и возбужденная. Какой бы ни была причина, вам просто нужно оказаться рядом в этот момент.

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2. Вы общаетесь на языке тела

Вы провели день, общаясь с ней не только словами, но и жестами, мимикой, случайными прикосновениями. Если все сделано верно, можете считать, что она – ваша.

3. Вы ей нравитесь

Если вы нравитесь женщине, то, в перспективе она готова к сексу с вами. Иногда это очевидно.

4. Вы умеете льстить

Если вы умеете делать комплименты,

она будет чувствовать себя более непринужденно и расслабленно, что, вполне возможно, приведет к постели.

5. У вас красивое тело

Иногда женщина влюбляется не в вас, а в ваше тело, и это неплохо, если заканчивается оргазменными криками.

6. Вы хорошо целуетесь

Ничто не делает женщину более открытой к сексу, чем его умение целоваться.

Поцелуи – отражение потенциального темперамента в спальне, поэтому хороший поцелуй – на вес золота.

7. Вы заинтересовали ее

У женщин бывают периоды активного сексуального исследования. Если вы нашли девушку, которая стремится экспериментировать и вам есть что ей предложить – вы чертовски удачливы.

8. Вы умеете говорить о сексе

Если вы умело говорите о сексе, не отвлекаясь, это может вдохновить любую женщину на секс с вами.

9. Вы последовательны

Вы пребываете в хорошем настроении, заслуживаете доверия, не теряете самоконтроль.

Все это в комплексе заставляет женщину чувствовать себя в безопасности и, скорее всего, означает, что она смело отправится к вам в спальню.

10. Вы выбрали правильную обстановку

Когда дело доходит до сексуальности, настроение ‒ наше все. Если вы находитесь в уединенном месте с романтической атмосферой, будьте в состоянии повышенной сексуальной готовности.

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