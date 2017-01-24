В элитной московской школе разразился секс-скандал

Иллюстративное фото. Кадр из сериала "Школа"
 

Иллюстративное фото. Кадр из сериала "Школа". Фото: скриншот видео

Выпускницы элитного учебного заведения для одаренных детей заговорили о том, что им пришлось пережить. Они утверждают, что директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжении 25 лет домогались и насиловали своих подопечных. Следственный комитет начал проверку по информации, вызвавшей огромный резонанс в Интернете.

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СМИ облетела шокирующая новость – в одном онлайн-издании появилась статья о сексуальном насилии в московской школе для одаренных детей, которая на данный момент закрыта. Корреспонденты провели собственное расследование и пообщались с десятками бывших учеников образовательного учреждения.

Они утверждают, будто директор и завуч московской «Лиги школ» всячески развращали своих подопечных. Это происходило на протяжении более двух десятков лет – с 1994 по 2015 гг.

Бывшие ученики и сотрудники школы рассказали журналистам о том, что там неоднократно домогались до воспитанников не только в походах, но и на территории образовательного учреждения. Многие девушки заявляют, что директор Сергей Бебчук якобы парился с ними в бане, обнимал, целовал. То же самое, как они говорят, делал завуч Николай Изюмов.

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«Меня мучило все это много лет. Почему я говорю об этом через 20 лет? Мне 35, тогда было 14… Я переехала в Англию и шесть лет работала учителем. И я теперь понимаю, что для учителя, человека в позиции власти, неприемлемы сексуальные отношения с учениками. У меня самой родилась дочка.

Если бы я узнала, что мужик, которому я должна доверять, лапает мою 14-летнюю дочь, я бы не задумывалась, что сделать с этим мужиком.

Я хочу, чтобы они больше никому не испортили годы жизни», – говорит одна из первых выпускниц в своем видеообращении.

В прошлом году выпускники школы собрали показания бывших учеников и отправились на встречу с директором, чтобы предъявить ему обвинения. Тот все отрицал. В распоряжении корреспондентов оказалась аудиозапись беседы.

«Это замечательная литературная история. Я своей вины ни в чем не осознаю. И не понимаю, про какие поломанные судьбы идет речь. Что касается закрытия школы, то я только рад», — заявлял директор школы Сергей Бебчук.

Сергей Бебчук. Кадр лекции "Полит.ру"Сергей Бебчук. Кадр лекции "Полит.ру". Фото: скриншот видео

Корреспондент издания пообщался с завучем Николаем Изюмовым, заподозренным в сексуальном насилии над детьми. Он утверждает, что все обвинения – месть бывших учениц. «Это психологический разговор. Мы с женой знаем всех этих детей. Про каждого отдельно можно говорить. Я видел список обвинительных случаев… Меня после них чуть инсульт не хватил», – заявил экс-замдиректора школы.

По словам мужчины, некоторые девушки-подростки сами пытались до него домогаться.

«Одна из тех, кто нас обвиняет, сама тоже… Увела из другой семьи мужа. Потом он ей изменил и ушел к другой. Другая присылала мне свою эротическую фотосессию, у меня до сих пор она хранится. Еще одна пыталась меня совратить, писала мне письма! Я ее боялся.

Если я такой педофил, почему я не воспользовался? Сейчас трудные времена. У людей мозги засорены, люди покупаются на любую ерунду в Интернете»,

– сообщил Изюмов.

Бывший завуч скандальной школы также назвал все произошедшее «грустной историей». Данные о том, что он якобы вступал в интимную связь с одной из учениц у себя дома, Изюмов считает безумием. Мужчина сказал корреспонденту «Медузы», что этого просто не могло быть.

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Позднее в Следственном комитете сообщили о том, что начали проверку по статье, опубликованной в Сети. «Из сообщения одного из Интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – написано на официальном сайте СК РФ.

Смотрите видеорепортаж:

Напомним, что в конце августа прошлого года в Сети появилась информация о том, что в другой знаменитой московской школе якобы происходили случаи сексуального насилия.

Речь шла об образовательном учреждении, которое регулярно входит в рейтинг лучших в городе. Тогда одна из выпускниц обвинила в педофилии историка.

Позднее появились данные и о других жертвах. В связи с этим мужчина уехал из России в Израиль, а его бывшие коллеги начали серию мероприятий, направленных на сохранение «лица» учебного заведения.

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