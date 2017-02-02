Мужской взгляд: как скоро после знакомства девушке стоит соглашаться на секс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Представьте, что ваше замечательное свидание подошло к концу и вы раздумываете над тем, что будет дальше. С одной стороны, вам ужасно хочется утонуть в его объятиях в постели, но с другой — вы волнуетесь о том, что он о вас подумает. Возможно, мнение парней по этому поводу подскажет вам правильный путь.

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Представляем откровения мужчин по поводу того, как скоро стоит заниматься сексом после знакомства и что они об этом думают.

«Все зависит от «химии». Если она перевернула мой мир с ног на голову, то заняться сексом раньше или позже — не имеет значения.

Если это 50 на 50, тогда не стоит сдаваться слишком быстро».

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«Жена и я переспали в тот же вечер, когда познакомились… За 16 счастливых лет брака с ней я понял, что не играет роли, когда у вас будет секс».

«Если девушка хочет переспать со мной в первые 15 минут встречи, я бы, наверное, не рассматривал ее как потенциального партнера. Но если бы мы поговорили хотя бы час, прежде чем добрались до спальни, то время, скорее всего, никак не повлияло бы на мое решение».

«Лучше раньше. Обычно мне нравится заниматься сексом между 1-3 свиданиями».

«Нет такого понятия, как «слишком рано». Девушки, которые так утверждают, пытаются саботировать вас».

«В последний раз, когда у меня был секс на первом свидании, он подтвердил, что она будет отличной девушкой. Жаль, что мы не сошлись по другой причине».

«Я отношусь скептически к тому, когда девушка по своей природе «легка на подъем» и сразу соглашается на секс. Если же я — первый парень, с которым она переспала настолько рано, тогда уверенности в нашем совместном будущем больше».

«Вот как это работает: парни хотят отношений или нет.

Вы можете не откладывать секс на потом с мужчиной, который хочет только его, потому что ему нужны не вы, а только секс с вами».

«Раньше лучше, чем позже, но я готов ждать».

«Чем раньше девушка переспит со мной, тем более вероятно, что я полюблю ее как партнера».

«Если вы переспали с парнем и он потерял интерес ‒ он никогда не хотел, чтобы вы были его девушкой».

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