35 сумасшедших фактов о сексе, о которых не расскажут ни врачи, ни СМИ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Хотите верьте, хотите нет, но есть еще факты о сексе, которые вам неизвестны! Впрочем, верить нам на слово вам не придется. Мы вам сейчас докажем.

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Например: знаете ли вы, что…

1. Британская разведка одно время использовала сперму в качестве невидимых чернил.

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2. Проституция существует и в мире животных. Например, самки пингвина меняют секс на камушки, из которых они строят гнезда для птенцов.

3. Ацтеки считали авокадо столь мощным афродизиаком, что девственницам запрещалось даже прикасаться к его плодам.

4. Количество сперматозоидов, необходимое, чтобы заселить всю Землю с нуля, поместится в обычную капсулу аспирина.

5. Мэрилин Монро, секс-символ с кучей любовников, говорила, что ни разу в жизни не испытала оргазм.

Актриса Мэрилин Монро

Фото: Актриса Мэрилин Монро0

6. Мужская эякуляция имеет скорость 45 км/ч. Рекорд в забеге на 100 метров — 44 км/ч.

7. В среднем за свою жизнь мужчина извергает около 17 литров спермы. Это примерно полтриллиона сперматозоидов.

8. Секс может повлиять на ваши финансы. Исследования показывают, что если вы начнете заниматься им хотя бы 4 раза в неделю, то 100% начнете зарабатывать больше!

9. 85% мужчин, умерших от сердечного приступа во время секса, были в этот момент с любовницами.

10. Кроме людей, сексом для удовольствия занимаются только дельфины и бонобо (карликовые шимпанзе).

Бонобо (карликовые шимпанзе)Бонобо (карликовые шимпанзе). Фото: REUTERS/ScanPix

11. Женский оргазм в среднем длится 20 секунд, а мужской — только 6.

12. Лесбиянки имеют больше оргазмов, чем люди всех прочих ориентаций.

13. Каждый десятый взрослый человек занимался сексом на рабочем месте.

14. Один сперматозоид содержит 37,5 мегабайта генетической информации.

15. Волки, медведи и летучие мыши тоже занимаются оральным сексом.

16. Люди, использующие на письме смайлики, думают о сексе чаще остальных.

Как выглядят женщины во время оргазма

Фото: Как выглядят женщины во время оргазма0

17. 66% мужчин и женщин во время секса фантазируют о сексе с кем-то другим.

ЧИТАЙ НА TVNET: О ком из звезд думают мужчины и женщины во время самоудовлетворения

18. Секс в 10 раз эффективнее диазепама (валиума) в качестве успокоительного.

19. 54% женщин не получают удовольствие от секса с мужчиной, если он уступает им по умственным способностям. У мужчин аналогичный показатель составляет всего 31%.

20. На Олимпиаде в Рио было заготовлено 450 000 презервативов для спортсменов.

21. В мужском половом члене 4000 нервных окончаний, тогда как в клиторе — 8000.

22. Средний срок хранения презерватива — около трех лет.

23. Контрацепция возникла как минимум 15 000 лет назад.

24. Гомосексуальность встречается у всех известных нам видов животных.

25. Вибраторы были изначально изобретены как средство против тревожности, вызванной истерией.

Коллекция эротических игрушек "Fifty shades darker"

Фото: Коллекция эротических игрушек "Fifty shades darker"0

26. Сперматозоиды могут использоваться в борьбе с морщинами. Просто наносите семенную жидкость на лицо - и они будут разглаживаться!

27. Самый мощный афродизиак для мужчин - тыква!

28. Как лекарство против стресса секс в 10 раз эффективнее валиума! И это доказали исследования!

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29. Греческие пары занимаются сексом в среднем 138 раз в год, японские - 45. Это, соответственно, высший и низший уровни сексуальной активности среди людей в разных странах.

30. 75% 70-летних мужчин все еще достаточно сильны, чтобы оплодотворить женщину. Две трети женщин в возрасте старше 80 лет по-прежнему готовы заниматься сексом регулярно.

31. Лучшие любовники - мужчины с избыточным весом. Они дольше «держатся» и более внимательны к своим партнершам.

32. Каждый десятый занимался сексом прямо на рабочем месте.

33. Чем больше вы пьете воды, тем сильнее ваши оргазмы.

34. Сперма, если ее глотать, может вылечить депрессию. Поэтому, по статистике, дамы, обожающие минет, ею почти не страдают!

35. Художники и поэты занимаются сексом чаще, чем все остальные. Под «художниками и поэтами» мы понимаем людей всех творческих профессий.

Признайтесь, вы не знали всех этих фактов! Поделитесь ими с друзьями!

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