Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!

Согласно проведенному среди британцев опросу, начиная с 40 лет мужчины и женщины становятся заметно изобретательнее в сексуальной жизни. В более молодом возрасте представители обоих полов преимущественно стесняются пойти на какой-либо шаг, чтобы подстегнуть свою чувственность.
- Названы самые сексуальные девушки 2016 года по версии Instagram 15 декабря 2016 г.
- Вы удивитесь: ученые назвали самую сексуальную часть тела 16 ноября 2016 г.
- Французский шарм, или 10 заповедей сексуальной женщины 30 октября 2016 г.
- Пять признаков сексуальной привлекательности 17 октября 2016 г.
- В полных девушках нашли сексуальное преимущество 18 сентября 2016 г.
- Как отличаются представления о сексуальности в разных странах мира 2 августа 2016 г.
- Финские ученые вывели идеальный возраст женщины 20 апреля 2016 г.
В исследовании участвовали 1000 человек от 40 до 70 лет. Оказалось, что
25% опрошенных в этом возрасте впервые опробовали эротические игрушки, 16% впервые решились на одноразовый секс, а 6% впервые вступили в интимные отношения с незнакомым партнером.
В дополнение к этому 15% участников рискнули прибегнуть к ролевым играм, а 12% согласились на секс в общественном месте.
Эксперт по сексуальным отношениям Алекс Фокс с результатами исследования согласился. Сексолог обобщил способы, благодаря которым интимная жизнь в зрелом возрасте становится насыщеннее.
Первый – не стесняйтесь разбавлять будни ролевыми играми. Второй – выясняйте у партнера его фантазии и претворяйте их в жизнь.
Третий – не забывайте флиртовать даже после многих лет брака. Четвертый – подогревайте сексуальный интерес друг друга перед ночью любви.
Пятый – стимулируйте себя игрушками из секс-шопа. Шестой – если к ночи сильно устаете, занимайтесь любовью в дневное время суток. Седьмой – балуйте партнера игривым бельем или настраивающим на определенный лад угощением. Восьмой – подберите подходящие лекарства с минимумом побочных эффектов, способных угнетать вашу половую жизнь. Девятый – добавьте долю спонтанности в свои отношения.Еще по этой теме