Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!

Согласно проведенному среди британцев опросу, начиная с 40 лет мужчины и женщины становятся заметно изобретательнее в сексуальной жизни. В более молодом возрасте представители обоих полов преимущественно стесняются пойти на какой-либо шаг, чтобы подстегнуть свою чувственность.

В исследовании участвовали 1000 человек от 40 до 70 лет. Оказалось, что

25% опрошенных в этом возрасте впервые опробовали эротические игрушки, 16% впервые решились на одноразовый секс, а 6% впервые вступили в интимные отношения с незнакомым партнером.

В дополнение к этому 15% участников рискнули прибегнуть к ролевым играм, а 12% согласились на секс в общественном месте.

Эксперт по сексуальным отношениям Алекс Фокс с результатами исследования согласился. Сексолог обобщил способы, благодаря которым интимная жизнь в зрелом возрасте становится насыщеннее.

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Первый – не стесняйтесь разбавлять будни ролевыми играми. Второй – выясняйте у партнера его фантазии и претворяйте их в жизнь.

Третий – не забывайте флиртовать даже после многих лет брака. Четвертый – подогревайте сексуальный интерес друг друга перед ночью любви.

Пятый – стимулируйте себя игрушками из секс-шопа. Шестой – если к ночи сильно устаете, занимайтесь любовью в дневное время суток. Седьмой – балуйте партнера игривым бельем или настраивающим на определенный лад угощением. Восьмой – подберите подходящие лекарства с минимумом побочных эффектов, способных угнетать вашу половую жизнь. Девятый – добавьте долю спонтанности в свои отношения.

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