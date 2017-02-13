Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Мы все хотим найти того единственного, с которым готовы прожить всю жизнь. Но часто случается, что «того самого-самого» не так просто отыскать. А вот снять напряжение и просто заняться сексом иногда необходимо. Астрология может в этом помочь - она знает, какие знаки Зодиака сексуально совместимы друг с другом. Представляем гороскоп, который подскажет, с кем у вас будет идеальный секс, но без продолжения, в соответствии с вашим знаком Зодиака.

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Овен (21 марта — 19 апреля): секс с Весами. Весы могут сравняться с вами в постели по количеству энергии и готовности пробовать новенькое.

Не встречайтесь с ними, потому что, когда вы захотите обсудить проблемы или поспорить, Весы откажутся участвовать — они ненавидят конфликты.

Телец (20 апреля — 20 мая): секс с Рыбами. Телец любит долгие и томные прелюдии, и Рыбы инстинктивно находят все ваши нежные места. Не встречайтесь с ними, потому что их хиппи-менталитет не поймет вашу жажду роскоши и потребность в безопасности.

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Близнецы (21 мая — июнь 20): секс с Водолеем. Близнецы сойдутся с Водолеем на сексуальной стезе, потому что им не будет скучно в постели, ведь они открыты для экспериментов. Но не встречайтесь с ним, он ненавидит говорить об эмоциях, а вы говорите обо всем.

Рак (21 июня – 22 июля): секс с Девой. Покуражьтесь с Девой: у нее есть скрытая сторона, как и у вас. Однако

они склонны критиковать, чего вы терпеть не можете. Они больше хотят показать то, что знают, а не слушать о ваших чувствах.

Лев (23 июля – 22 августа): секс со Стрельцом. Их энергия и жажда жизни совмещается с вашей. Но не встречайтесь с ними, потому что они никогда не сосредоточат все свое внимание на вас. Они нуждаются в постоянной новизне, и вы не вынесите тот факт, что вас недостаточно для них.

Дева (23 августа – 22 сентября): секс с Рыбами. Дева, вы будете наслаждаться творчеством и чувственностью Рыб, но их мечтательность и неспособность принимать вещи всерьез, например, опрятность и детали, не сработается с практичной и кропотливой личностью.

Весы (23 сентября – 22 октября): секс со Скорпионом. Если вы хотите пройти незабываемый сексуальный опыт, сойдитесь со Скорпионом. Он предоставит вам умопомрачительный секс. Тем не менее

избегайте отношений с представителями этого знака, так как они слишком пылкие для гармоничного чувства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): секс с Водолеем. Вы любите секс, но для вас сложно заниматься случайным сексом. Если вы позволите себе секс ради удовольствия, выберите Водолея. Он, как и вы, честен в своих намерениях. Но не встречайтесь с ними: ваша собственническая натура не будет сочетаться с их свободолюбием.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): секс с Козерогом. Секс с Козерогом может быть удивительно захватывающим и полным приключений, когда речь заходит о его получении. Но не встречайтесь с ним: Козерог слишком жесткий и практичный для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января): секс с Раком. Козерог, если вы хотите случайного секса, выберите Рака, и у вас будет горячая ночка. Внимание:

не пытайтесь превратить одну ночь в нечто большее с Раком — он слишком эмоционален и быстро привязывается.

Вам нужен более независимый партнер.

Водолей (20 января — 18 февраля): секс с Тельцом. Попробуйте секса с Тельцом — у него избыток чувственности, которая заставит ваши коленки подгибаться. Но Телец не для вас: он слишком упрямый и негибкий, чтобы быть вам хорошей партией.

Рыбы (19 Февраль – 20 марта): секс со Львом. Займитесь сексом со Львом, когда хотите ощутить всю гамму ощущений: они прекрасны в постели. Но не встречайтесь с ними. Вы можете — бескорыстны и думаете о других, а Лев – только о себе.

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