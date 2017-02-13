10 способов организовать самый сексуальный День Валентина бесплатно

Нет ничего сексуальнее, чем специальный день для выражения любви к своей второй половинке. Вот 10 способов организовать День Святого Валентина таким образом, чтобы он никогда не забылся.

1. Приходи и получи. Организуйте интересный квест, расклеивая по дому стикеры с ребусами-подсказками, которые приведут к подарку или сюрпризу для вашего партнера. Если вы — женщина, сделайте любимому подарок в виде себя в потрясающем нижнем белье, он оценит ваш жест.

2. Купи один, получи еще один бесплатно. Купоны могут стать веселым и интересным способом выразить свои чувства и желания партнеру.

Сделайте специальные купоны на приготовление еды, полный массаж тела или даже стриптиз, сложите их в непрозрачную коробку и тяните по очереди.

У вашей фантазии нет ограничений, экспериментируйте.

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3. Займитесь подсчетом. Нарежьте из бумаги маленькие сердца и заполните ими банку, подписав на каждом из них причину, почему вы любите свою вторую половинку. Мы часто забываем сказать нашему партнеру множество приятных вещей, так почему бы не исправить это?

4. Не отпускайте его. Конечно, мы обнимаем человека, которого любим, но достаточно ли ему этого? Сплетитесь телами со своим партнером, чувствуя биение сердца друг друга, и не отпускайте его. Ласкайте, хольте и лелейте каждый сантиметр его тела, он стоит того.

5. Займитесь сексом в машине. Кто сказал, что секс в машине подходит лишь для безбашенных искателей приключений?

Откройте для себя новые ощущения - съездите на природу в живописное место или заедьте в темную парковку и займитесь исследованием друг друга.

6. Загадайте желание на падающую звезду. Мы все надеемся найти себя в любви, ниспосланной звездами, так почему бы не провести ночь в День Святого Валентина, наблюдая за звездопадом. Найдите время, чтобы вспомнить, что в этом большом прекрасном мире вы и ваша любовь нашли друг друга.

7. Приготовьте ужин для двоих. Даже если вам придется купить ингредиенты, приготовление пищи в домашних условиях обойдется значительно дешевле, чем поход в хороший ресторан.

Постелите праздничную скатерть, поставьте ароматизированные свечи, приготовьте ваши любимые блюда, а продолжение вечера пусть будет спонтанным.

8. Приготовьте ванну. Приготовьте расслабляющую ванну для любимого, побалуйте его так же, как и себя. Зажгите несколько свечей, добавьте в воду экстракт лаванды или лепестки роз, создайте ему расслабляющую обстановку. Можете присоединиться к нему и сделать массаж плеч.

9. Сделайте массаж. Мы все любим общий массаж тела, но кто из вас когда-нибудь занимался своим любовником с ног до головы? Вечером в День Валентина подготовьте комнату со свечами и ладаном и приготовьтесь долго и томно обхаживать тело вашего партнера. Он этого не забудет.

10. Смотрите романтические фильмы в постели. Зачем куда-то идти, когда вы можете просто остаться вдвоем? В День Святого Валентина общественные места будут переполненны, и это сложно назвать романтикой. Вместо этого просто останьтесь дома и валяйтесь в постели, наслаждаясь любимыми фильмами вместе.

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