Интимные секретики: эрогенные зоны всех знаков Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

У каждого астрологического созвездия есть свои особенности, которые присущи большинству представителей того или иного знака. Это могут быть черты характера, темперамент, привычки и даже состояние здоровья. Рассказать много интересного астрология может и про интимную область разных созвездий. Например, о том, какими эрогенными зонами наделен каждый из знаков.

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Овен. Представители этого зодиакального созвездия отличаются пылкостью и страстностью в любви.

Их эрогенные зоны чаще всего находятся в области живота, паха, бедер. Как у мужчин, так и у женщин очень возбудимы ступни ног.

Телец. Стоит только запустить руку в волосы Тельцу – и он уже сошел с ума. От такого у них в прямом смысле захватывает дыхание. Кроме того, Тельцы очень любят поцелуи в шею.

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Близнецы. Близнецы несколько холодны в постели, однако это вовсе не значит, что у них нет эрогенных зон. Близнецам нравится, когда партнер прикасается к их груди, животу, пояснице.

Рак. У мужчин и женщин под знаком зодиака Рак очень чувствительно практически все тело. Особенное удовольствие им доставят ласки сосков, мочек ушей. У Раков крайне отзывчивы губы.

Лев. Льву безумно нравятся ласки спины.

Их можно с легкостью завести как при помощи массажа, так и при помощи едва ощутимых поглаживаний.

Не менее значимая эрогенная зона у Львов – это голова и шея.

Дева. Этот знак знает толк в удовольствии. Девы с легкостью могут перечислить все свои эрогенные точки. А вот их партнерам неплохо бы знать: у Дев очень чувственные и чувствительные губы, плечи и грудь.

Весы. Весам нравится, когда прикасаются к их стопам и ногам. За расслабляющий массаж стоп они и вовсе готовы отблагодарить свою вторую половинку втройне.

Стрелец. Стрельцы не очень чувствительны с точки зрения эрогенных зон.

И хоть они любят переходить сразу к делу, но одна слабость у них все же есть. И это область рта и губ.

Скорпион. Скорпионы хорошо разбираются в сексе, им нравится учиться новому вместе с партнером. Например, исследовать каждоый сантиметр тела каждого. Эрогенные зоны самого же Скорпиона находятся в области ягодиц, плеч и талии.

Козерог. Козерогам присуще любопытство в сексе. Они с радостью пойдут практически на любой эксперимент. Их «лакомые» места – это руки, плечи и уши.

Водолей. Раскрепощенные Водолеи ценят долгие прелюдии, что помогает им полностью расслабиться. Ласкать их стоит в зоне груди, внутренней части бедер и в области пупка.

Рыбы. Ключ к удовольствию Рыб можно подобрать с помощью массажа. Им по душе любые прикосновения, но они должны быть в меру крепкими.

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