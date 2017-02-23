Назван единственный вид алкоголя, который способствует лучшему сексу

Существует одна хитрость, которая может изменить вашу интимную жизнь к лучшему – это употребление определенного вида алкоголя. Какого – читайте ниже.
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По результатам недавних исследований, уже известно, что алкоголь повышает общее ощущение счастья, но новое открытие приравняло действие одного из спиртных напитков к свойствам виагры. Ученые доказали, что,
выпивая два бокала красного вина каждый день, вы усилите ваше половое влечение. А благодарить за это нужно кверцетин — флаванол, содержащийся в красном вине.
Согласно исследованию, мужчина, выпивающий два бокала красного вина в день, повышает собственный уровень тестостерона. Это приводит к усилению желания заниматься сексом. Красное вино влияет не только на мужчин, но и на женщин. Оно усиливает приток крови к эрогенным зонам и, таким образом, способствует возбуждению.