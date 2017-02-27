10 горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Illusive Photography

Написано проституткой…

Еще по этой теме

«Я часто становилась женщиной номер два. Когда я была студенткой, то соблазнила парня, который любил девушку на расстоянии. Отношения были недолгими, так как мне надоело заниматься с ним сексом. Я раздумывала, как бы заработать.

После многих лет опыта стриптизерши я решила подать свое первое объявление о предоставлении сексуальных услуг и с тех пор ублажаю мужчин за деньги,

в основном женатых. И вот что я узнала о ваших мужьях:

1. Моногамия против биологической природы большинства мужчин. Но решение остепениться и свить гнездо с любимой женщиной никто не отменял. Он избрал вас, а не меня. Он может приходить ко мне за удовольствием, но он рассматривает вас как лучшую жену, мать и спутника жизни.

Реклама

2. Ваше партнерство в его глазах превратилось в асексуальный тандем без «преимуществ». Он по-прежнему хочет получать «выгоды и поощрения» в сексе, но

предпочитает найти любовницу, чем раскачивать лодку, выражая свое разочарование в вашей потере интереса к сексу.

3. Он хочет иметь свой «кусок пирога» и съесть его. Социальные условия позволяют его инстинктам превалировать над совестью. Он до сих пор любит вас, но мужские привилегии диктуют, что он может пойти «налево» и не нести за это ответственности.

4. Я требую меньше эмоциональных и финансовых вложений. Я — недолгосрочная инвестиция. Независимо от того, встречаюсь ли я с ним из-за денег или для удовольствия,

я — раба желаний, которая исполняет его секс-фантазии, но не оказывает круглосуточную эмоциональную поддержку.

5. Он без опасений рассказывает мне о личном, в чем не может признаться вам. Я более молодой и симпатичный прототип терапевта, но, в отличие от специалиста, он еще и может отыметь меня.

6. Он может просить меня выполнить определенные действия сексуального характера, о которых не может попросить вас. Я не занимаюсь анальным сексом, но люблю минет, грубый секс, секс втроем, ролевые игры и легкий БДСМ.

7. Он может заменять другие зависимости мной. Если у него тяга к азартным играм, алкоголизму или наркомании,

он может перенаправлять свои слабости во влечение ко мне как к еще одному источнику порочного удовольствия.

8. Он любит идти на риск. Он ищет острых ощущений и любит получать адреналин в риске быть пойманным.

9. У него комплекс Мадонны-шлюхи. Он любит вас, но не испытывает к вам сексуального влечения.

10. У него комплекс спасителя. Он получает удовлетворение, поддерживая меня финансово».

Еще по этой теме
Крик души: муж ушел к девице с порносайта, у которой ВИЧ

Крик души: муж ушел к девице с порносайта, у которой ВИЧ

Почему мужчины посещают проституток

Почему мужчины посещают проституток

Проститутка о мужчинах. Лучше и не скажешь!

Проститутка о мужчинах. Лучше и не скажешь!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии Новости

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари» Showbiz

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари»

НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса Hi-Tech

НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Умер выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев Hi-Tech

Умер выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев

Она, возможно, самый молодой руководитель управления волости Новости

Она, возможно, самый молодой руководитель управления волости

Секс

Исповедь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
http://alkoutlet.lv

Темы

 