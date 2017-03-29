Порно делает несчастными мужчин, но не женщин

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andriy Popov/Scanpix

Регулярный просмотр порно вместо занятий настоящим сексом делает мужчин несчастливыми. Таковые результаты самого крупного исследования по данному вопросу.

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Ученые из Университета Гонололу провели метаанализ 50 исследований с участием свыше 50 000 человек в 10 странах, чтобы понять уровень воздействия просмотра порно на степень удовлетворенности людей в целом. Оказалось, что между мужчинами и женщинами в этом вопросе существуют существенные различия.

Если частое обращение к порнографическим материалам снижало уровень удовольствия от жизни мужчин, то среди женщин «клубничка» такого эффекта не производила.

Выяснилось, что эти материалы вообще существенно на женскую самооценку не влияют.

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В этой связи авторы исследования выдвинули несколько теорий, объясняющих, почему порно делает мужчин такими несчастными. Представители сильного пола предпочитают смотреть порно в одиночестве, а не с партнерами, что усиливает ощущение изоляции и создает нереалистические ожидания от занятий сексом.

В реальной жизни ожидания, как несложно предположить, не оправдываются, и мужчины оказываются разочарованными.

Впрочем, просмотр порно далеко не всегда приводит к ощущению нечастья в отношениях, как подчеркивают ученые. Скорее всего, именно несчастные в отношениях мужчины и увлекаются данными материалами, а значит, причина здесь просто перепутана со следствием. В любом случае, мужчинам лучше стараться искать удовлетворения своих желаний с партнерами, а не с экраном.

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