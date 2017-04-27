Ученые рассказали о женских «супероргазмах»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Исследователи из Англии сообщили, что им удалось открыть новый вид оргазмов, которые являются редкими и плохо изученными специалистами.

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Ранее медики считали оргазмы мужчин и женщин достаточно понятными науке, однако последние исследования доказали, что это не так и существуют такие виды оргазмов, которые не были изучены, в том числе ученые заявили о существовании «супероргазма». Исследователи говорят, что

это разновидность оргазма, который бывает только у женщин, и он недоступен мужчинам, что связано с особенностями физиологии и строения организма.

Сообщается, что уникальность такого оргазма в его силе: ученые говорят, что далеко не все дамы могут испытывать его, но те, которые могут, ощущают невероятной силы внутренние мышечные сокращения.

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В рамках исследования добровольцы экспериментировали с различными техниками при половых актах.

Кроме снятия физических показаний в этот момент также сразу же после секса ученые проверяли уровень гормона окситоцина, который во много раз повышался в случае достижения оргазма. У женщин, которые испытывали «супероргазм», также был выше и уровень этого гормона, он повышался буквально в разы, а сами женщины говорили о том, что они чувствуют эйфорию. Однако

критики этой теории говорят о том, что это не какой-то очень сильный оргазм, а просто способность некоторых женщин ко множественному оргазму,

во время которого и поднимается уровень этого гормона, а также происходят множественные мышечные сокращения.

Как выглядят женщины во время оргазма

Фото: Как выглядят женщины во время оргазма0

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