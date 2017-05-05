9 товаров с Aliexpress, с которыми ваш секс запомнится на всю жизнь

Некоторые считают азиатов пришельцами с другой планеты. Больше всего жителей европейских стран удивляют японцы и китайцы, ведь их увлечения, питание и образ жизни у нас считаются, мягко говоря, необычными. Между тем, мы снова и снова заходим на популярный китайский портал Aliexpress, чтобы приобрести какую-нибудь мелочевку. Кто же не смеялся над их названиями товаров в стиле «Золотой прекрасный кристалл лиса мех кролика женщины» или «Мерцающие капли шарма проложить большой маленький»? Однако китайцы делают и продают товары, об обладании которыми большинство из нас даже и не задумывались.
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Представляем вам подборку товаров, которые стоит приобрести любой семейной паре, чтобы разнообразить и сделать ярче свои отношения. Главное - обладать чувством юмора, и с этими вещами вы сможете сделать незабываемой любую ночь!
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