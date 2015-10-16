Ни о чем не жалею: Официантку уволили за ночь любви с Орландо Блумом

На днях в одном из самых шикарных лондонских ресторанов произошел скандал. Орландо Блум во время посещения заведения познакомился с красавицей-официанткой по имени Вивиана Росс и предложил ей после окончания рабочей смены остаться в номере отеля, где он остановился. Девушка согласилась, не зная, что это грозит ей увольнением…
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21-летняя Вивиана Росс несколько месяцев назад переехала в Великобританию из Румынии и устроилась официанткой в один из лучших ресторанов Лондона.
Девушку все устраивало: заработок стабильный, чаевые щедрые… Но в конце мая она в одночасье лишилась рабочего места.
Виноват в этом оказался… Орландо Блум, предложивший красавице провести с ним ночь в люксе соседнего отеля.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Поужинав, актер дождался окончания смены Вивианы и пригласил ее в свой номер. Пара приятно провела ночь, а на следующий день Росс была уволена из-за удара, нанесенного ею по репутации престижного заведения.
Голливудский ловелас номерами со своей новой знакомой не обменялся, но, узнав о случившемся, дал своему менеджеру задание немедленно найти контакт девушки.
Сделать это было несложно.
Фото из Instagram:
Fool me one time - shame on you. ✌️ #love #TagsForLikes #TagsForLikesApp #instagood #me #smile #follow #cute #photooftheday #tbt #followme #girl #beautiful #happy #picoftheday #instadaily #food #swag #amazing #TFLers #fashion #igers #fun #summer #instalike #bestoftheday #smile #like4like #friends #instamood
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Связавшись с «пострадавшей», Орландо искренне попросил прощения за то, что так вышло. Приняв извинения,
Вивиана призналась, что все-таки ни о чем не жалеет. По словам шатенки, секс со звездой «Пиратов Карибского моря» был лучшим в ее жизни.
Позднее в разговоре с журналистами Росс назвала Блума отличным любовником, но отметила, что на что-то большее и не думает рассчитывать.
Напомним, что Орландо Блум был женат на супермодели Миранде Керр, но в 2013 году пара распалась.
А в этом году известный актер расстался и с Кэти Перри после года романа.Еще по этой теме