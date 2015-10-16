Ни о чем не жалею: Официантку уволили за ночь любви с Орландо Блумом

Орландо Блум
 

Орландо Блум. Фото: REUTERS/Scanpix

 

На днях в одном из самых шикарных лондонских ресторанов произошел скандал. Орландо Блум во время посещения заведения познакомился с красавицей-официанткой по имени Вивиана Росс и предложил ей после окончания рабочей смены остаться в номере отеля, где он остановился. Девушка согласилась, не зная, что это грозит ей увольнением…

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21-летняя Вивиана Росс несколько месяцев назад переехала в Великобританию из Румынии и устроилась официанткой в один из лучших ресторанов Лондона.

Девушку все устраивало: заработок стабильный, чаевые щедрые… Но в конце мая она в одночасье лишилась рабочего места.

Виноват в этом оказался… Орландо Блум, предложивший красавице провести с ним ночь в люксе соседнего отеля.

Фото из Instagram:

My right hand tho. 👀

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Фото из Instagram:

Can't wait for the weekend 💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽 #aycaramba

A post shared by Viviana Ross (@iamvivianaross) on

Фото из Instagram:

She painted the desert with her wicked green eyes.

A post shared by Viviana Ross (@iamvivianaross) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

🍑 ☀️ #energy #goodvibesonly #howbowdah #saturyay #love

A post shared by Viviana Ross (@iamvivianaross) on

Поужинав, актер дождался окончания смены Вивианы и пригласил ее в свой номер. Пара приятно провела ночь, а на следующий день Росс была уволена из-за удара, нанесенного ею по репутации престижного заведения.

Голливудский ловелас номерами со своей новой знакомой не обменялся, но, узнав о случившемся, дал своему менеджеру задание немедленно найти контакт девушки.

Сделать это было несложно.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve.

A post shared by Viviana Ross (@iamvivianaross) on

Фото из Instagram:

Связавшись с «пострадавшей», Орландо искренне попросил прощения за то, что так вышло. Приняв извинения,

Вивиана призналась, что все-таки ни о чем не жалеет. По словам шатенки, секс со звездой «Пиратов Карибского моря» был лучшим в ее жизни.

Позднее в разговоре с журналистами Росс назвала Блума отличным любовником, но отметила, что на что-то большее и не думает рассчитывать.

Сексуальный актер Орландо Блум

Фото: Сексуальный актер Орландо Блум0

Напомним, что Орландо Блум был женат на супермодели Миранде Керр, но в 2013 году пара распалась.

Миранда Керр и Орландо Блум

Фото: Миранда Керр и Орландо Блум0

А в этом году известный актер расстался и с Кэти Перри после года романа.

Шоу Кэти Перри в "Арена Рига"

Фото: Шоу Кэти Перри в "Арена Рига"0

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