Оргазм является кульминацией занятий сексом и их самым приятным отрезком, хотя и самым коротким. Однако с некоторыми людьми сразу после оргазма происходят не совсем обычные вещи, и о 8 самых невероятных рассказали сексологи из Великобритании.
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Слезы. Слезливость, ощущение тоски, депрессии, тревоги или ажитации после занятий сексом являются симптомами состояния под названием «посткоитальная дисфория». По данным ученых, это расстройство встречается достаточно часто и нередко наблюдается в стабильных отношениях. К примеру, посткоитальную дисфорию обнаружили у 46% студенток австралийских университетов, принявших участие в опросе.
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Галлюцинации. Некоторые женщины сообщают о том, что оргазм буквально погружает их в другое измерение.
От 76% до 100% представительниц прекрасного пола после оргазма ощущают состояние полета,
как выяснили исследователи из Турции еще в 2011 году. До 75% женщин чувствуют «выход из собственного тела», а до 24% даже попадают в какой-то мультяшный мир.
Недомогания. Еще один синдром посторгазмического недомогания представляет собой побочный эффект, с которым сталкиваются мужчины после эякуляции.
Среди его симптомов - усталость, повышение температуры и даже признаки гриппа сразу после занятий сексом.
Все эти признаки возникают достаточно быстро и могут сохраняться до 4-7 дней. Ученые объясняют это тем, что организм по ошибке принимает белки из сперматозоидов мужчины за посторонних захватчиков, что нагружает иммунную систему.
Судорожные припадки. И еще один неприятный побочный эффект посторгазмического феномена -ргазмолепсия - разновидность рефлекторной эпилепсии после оргазма. Впервые ее описали в 1960 году, когда беременная 23-летняя девушка столкнулась с судорожными приступами во втором триместре своей второй беременности. Ученые точно не понимают, что вызывает эти приступы, но винят в этом чрезмерную активность амигдалы и дефицит нейропептида гипокретина, который наблюдается при нарколепсии.
Боль. Женщины часто испытывают боль после оргазма, даже если никаких болезненных ощущений во время коитуса не наблюдается.
У мужчин тоже нет против этого иммунитета, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями простаты.
Оргазм в ступнях. В 2013 году в Journal of Sexual Medicin сообщалось о 53-летней женщине, которая столкнулась с вагинальным, или клиторальным, оргазмом во время секса с мужем и то же самое ощущение испытала в левой ступне. Ученые полагают, что это связано с частичной регенерацией поврежденных нервных волокон данной части тела.
Головные боли. Опубликовано более 60 статей в научной литературе о головных болях, связанных с оргазмом. Считается, что
их вызывает чрезмерное нервное возбуждение. Продолжительность этих болей может составлять от нескольких минут до трех часов,
на них можно влиять с помощью лекарств против мигрени.Еще по этой теме