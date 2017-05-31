Оргазм является кульминацией занятий сексом и их самым приятным отрезком, хотя и самым коротким. Однако с некоторыми людьми сразу после оргазма происходят не совсем обычные вещи, и о 8 самых невероятных рассказали сексологи из Великобритании.

Слезы. Слезливость, ощущение тоски, депрессии, тревоги или ажитации после занятий сексом являются симптомами состояния под названием «посткоитальная дисфория». По данным ученых, это расстройство встречается достаточно часто и нередко наблюдается в стабильных отношениях. К примеру, посткоитальную дисфорию обнаружили у 46% студенток австралийских университетов, принявших участие в опросе.

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Галлюцинации. Некоторые женщины сообщают о том, что оргазм буквально погружает их в другое измерение.

От 76% до 100% представительниц прекрасного пола после оргазма ощущают состояние полета,

как выяснили исследователи из Турции еще в 2011 году. До 75% женщин чувствуют «выход из собственного тела», а до 24% даже попадают в какой-то мультяшный мир.

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Недомогания. Еще один синдром посторгазмического недомогания представляет собой побочный эффект, с которым сталкиваются мужчины после эякуляции.

Среди его симптомов - усталость, повышение температуры и даже признаки гриппа сразу после занятий сексом.

Все эти признаки возникают достаточно быстро и могут сохраняться до 4-7 дней. Ученые объясняют это тем, что организм по ошибке принимает белки из сперматозоидов мужчины за посторонних захватчиков, что нагружает иммунную систему.



























Aizvērt Как выглядят женщины во время оргазма www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography www.facebook.com/Albert.Pocej.Photography







Судорожные припадки. И еще один неприятный побочный эффект посторгазмического феномена -ргазмолепсия - разновидность рефлекторной эпилепсии после оргазма. Впервые ее описали в 1960 году, когда беременная 23-летняя девушка столкнулась с судорожными приступами во втором триместре своей второй беременности. Ученые точно не понимают, что вызывает эти приступы, но винят в этом чрезмерную активность амигдалы и дефицит нейропептида гипокретина, который наблюдается при нарколепсии.

Боль. Женщины часто испытывают боль после оргазма, даже если никаких болезненных ощущений во время коитуса не наблюдается.

У мужчин тоже нет против этого иммунитета, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями простаты.

Оргазм в ступнях. В 2013 году в Journal of Sexual Medicin сообщалось о 53-летней женщине, которая столкнулась с вагинальным, или клиторальным, оргазмом во время секса с мужем и то же самое ощущение испытала в левой ступне. Ученые полагают, что это связано с частичной регенерацией поврежденных нервных волокон данной части тела.

Головные боли. Опубликовано более 60 статей в научной литературе о головных болях, связанных с оргазмом. Считается, что

их вызывает чрезмерное нервное возбуждение. Продолжительность этих болей может составлять от нескольких минут до трех часов,

на них можно влиять с помощью лекарств против мигрени.

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