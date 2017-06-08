Мужчины назвали самую заманчивую часть женского тела

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Социологи из США решили дать ответ на извечный вопрос – что в женском теле сильнее всего «заводит» мужчин? Выбор, как не трудно догадаться, стоял между грудью и ягодицами.

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Грудь или попа? Специалисты провели среди мужчин опрос, чтобы выяснить, что для них наиболее соблазнительно. Оказалось, что грудь все же оказывает наименьшее влияния на интимную жизнь мужчины и женщины.

«Созерцать женскую грудь мужчинам, конечно, нравится, и на ее форму они обращают внимание, - но в основном в повседневной жизни.

Во время секса предпочтение мужчины отдали все же женской попе», - констатировали эксперты, подведя итоги анкетирования.

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Медики рассказали: во время полового акта мужчины предпочитают касаться руками женских ягодиц, и в этом случае они испытывают возбуждение, что повышает качество секса. Таким образом, именно эта часть женского тела по-особенному влияет на мужчин.

Напомним, ранее исследование ученых из Университета Ньюкасла завершилось выводом о том, что

мужчин на самом деле не сильно привлекает большая грудь у женщин. Гораздо важнее для мужского восприятия то, насколько пропорционально сложена женщина,

констатировали тогда исследователи.

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