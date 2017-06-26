Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Bernd Leitner/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что есть продукты, которые отрицательно сказываются на сексуальном интересе людей, снижая их либидо.

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Ученые говорят о том, что продукты влияют не только на состояние здоровья человека, но и на активность некоторых его функций. В том числе было доказано, что еда может оказывать влияние на сексуальное влечение. Так,

есть афродизиаки — продукты, которые повышают сексуальное влечение, добавляют страсти и настраивают на нужный лад как в психиологическом, так и в физическом плане,

а есть также продукты, которые отрицательно сказываются на либидо и являются убийцами сексуального влечения, снижая его до самого минимума.

Все дело в том, что такие продукты отрицательно сказываются на гормональном фоне человека, подавляя инстинкты.

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Так, хуже всего влияют на здоровье человека продукты из коровьего молока, поскольку в их составе имеются антибиотики, а также гормоны роста, которые неблагоприятно отражаются на гормональном фоне, способствуя нарушению их природной выработки. Также

отрицательно на сексуальном влечении сказываются газированные напитки, которые в целом негативно влияют на работу всех органов организма и снижают сексуальное влечение.

Кроме того, они могут приводить к появлению различных заболеваний.

В список также вошли и все без исключения консервированные продукты, поскольку консерванты способны значительно снизить сексуальное влечение людей.

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