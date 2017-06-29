Ученые развеяли главные мифы о сексе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Группой исследователей из Университета Индианы, США, были проанализированы результаты большого числа исследований, посвященных теме сексуальных отношений. В результате специалисты опровергли некоторые устоявшиеся представления об интимной жизни.

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В частности, представители науки развеяли популярную теорию о том, что секс интересует в основном мужчин - по крайней мере в гораздо большей степени, чем женщин. Эксперты заявили, что это более характерно для мужчин старше 30 лет.

В период жизни до наступления данного возраста женщины перегоняют мужчин в частоте занятий сексом,

констатировали исследователи.

Также они не согласились с тем, что мужчины сильно переживают из-за размеров своего пениса. Большинство представителей сильного пола не заботит это обстоятельство, и они вполне довольны тем, что имеют, утверждают авторы проекта.

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Опровергли ученые и другой «мужской» миф, а именно – теорию о повышенной чувствительности обрезанного полового органа. Есть много данных о том, что результаты такой операции, напротив, притупляют ее, сообщили специалисты.

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Отрицают исследователи и якобы положительное влияние определенных продуктов на потенцию, в частности, устриц.

«Такое питание скорее оказывает психологическое воздействие. В принципе, любой продукт способен повысить уровень либидо»,

- резюмировали медработники.

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