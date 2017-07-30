Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом

Исследователи из Квинсленда заявили, что им удалось выяснить идеальное время полового акта.

Как показали эксперименты, есть идеальная продолжительность акта любви, которая, вероятнее всего, позволит получить удовольствие обоим партнерам. Более короткий половой акт может оставить одного из них неудовлетворенным, причем чаще всего от этого страдает женщина, но бывают случаи, когда мужчина также чувствует неудовлетворенность после слишком быстрого секса. В свою очередь, чересчур продолжительные любовные утехи могут привести к тому, что люди будут чувствовать себя уставшими и ощущение удовлетворения сменится неприятной усталостью и может даже привести к раздражению половых органов.

Идеальной продолжительностью полового акта ученые считают 31 минуту. К такому выводу они пришли после продолжительных исследований. При этом в отдельных случаях идеальный секс все-таки должен быть немного дольше — около 33-44 минут.

Однако вопрос в том, как именно считать длительность акта любви, и от подхода к изучению этого вопроса зависит то, какой должна быть его оптимальная продолжительность, которая удовлетворит обоих партнеров.

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Отметим, что сам половой акт при этом может продолжаться всего чуть более пяти минут, и

этого, как правило, может быть достаточно и мужчине, и женщине, но для дам важна также продолжительная прелюдия, которая позволит им настроиться на нужный лад и тоже получить наслаждение от секса.

Кроме того, имеются дополнительные факторы, которые влияют на продолжительность полового акта. Например, люди в возрасте дольше занимаются сексом и при этом получают от него большее наслаждение.

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