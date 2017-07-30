Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Исследователи из Квинсленда заявили, что им удалось выяснить идеальное время полового акта.

Еще по этой теме

Как показали эксперименты, есть идеальная продолжительность акта любви, которая, вероятнее всего, позволит получить удовольствие обоим партнерам. Более короткий половой акт может оставить одного из них неудовлетворенным, причем чаще всего от этого страдает женщина, но бывают случаи, когда мужчина также чувствует неудовлетворенность после слишком быстрого секса. В свою очередь, чересчур продолжительные любовные утехи могут привести к тому, что люди будут чувствовать себя уставшими и ощущение удовлетворения сменится неприятной усталостью и может даже привести к раздражению половых органов.

Идеальной продолжительностью полового акта ученые считают 31 минуту. К такому выводу они пришли после продолжительных исследований. При этом в отдельных случаях идеальный секс все-таки должен быть немного дольше — около 33-44 минут.

Однако вопрос в том, как именно считать длительность акта любви, и от подхода к изучению этого вопроса зависит то, какой должна быть его оптимальная продолжительность, которая удовлетворит обоих партнеров.

Реклама

Отметим, что сам половой акт при этом может продолжаться всего чуть более пяти минут, и

этого, как правило, может быть достаточно и мужчине, и женщине, но для дам важна также продолжительная прелюдия, которая позволит им настроиться на нужный лад и тоже получить наслаждение от секса.

Кроме того, имеются дополнительные факторы, которые влияют на продолжительность полового акта. Например, люди в возрасте дольше занимаются сексом и при этом получают от него большее наслаждение.

Еще по этой теме
Назван возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса

Назван возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса

Ученые развеяли главные мифы о сексе

Ученые развеяли главные мифы о сексе

Стало известно идеальное время для занятий сексом

Стало известно идеальное время для занятий сексом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR

reklama.vesti.lv

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Все: судьба микропредпредприятий сегодня решена Новости

Все: судьба микропредпредприятий сегодня решена

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов Showbiz

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Секс

Интим

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 