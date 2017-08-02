ТОП интим-бомб женских знаков Зодиака, убивающих мужчин наповал

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Dmitriy Shironosov/Scanpix

Женская сексуальность зависит от многих факторов: здоровья, гормонального баланса, воспитания, взглядов, убеждений, возраста, сексуального опыта и, как оказывается, от знака Зодиака. Какими особенностями и предпочтениями в любви наделяет женщину ее зодиакальное созвездие, от чего мужчины ее очень хотят.

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12. Козерог: Крепкий орешек со сладкой сердцевиной

Она – настоящий крепкий орешек! Путь к сексуальной удовлетворенности с женщиной-Козерогом лежит через абсолютное доверие партнеров. Чтобы полностью раскрыться, она должна доверять, чувствовать доверие и быть уверенной в партнере на все 100!

Когда внутренние и внешние преграды исчезают, женщина-Козерог превращается в искусную любовницу, которой доставляет огромное удовольствие приносить райское наслаждение партнеру.

В прелюдии к близости очень кстати придется шампанское и мебель из настоящей кожи.

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11. Телец: Лепестками белых роз…

Для завоевания женщины-Тельца мужчине придется ублажить ее романтичную натуру. Лучше украшенной свечами и лепестками роз спальни или роскошного гостиничного номера просто не придумаешь! Бокал игристого шампанского или искрящегося вина тоже не будет лишним. В любовной игре не скупитесь на ласки шеи и затылка, так как эти эрогенные зоны у женщин-Тельцов особо чувствительны.

10. Рыбы: Хоть в дождь, хоть под Луной… лишь бы была любовь

Она нежна и романтична. Пьянящие ароматы, спокойная приглушенная музыка, нежные прикосновения – то, что всегда будет к месту. Чтобы достучаться до ее сердца, нужна романтика: ужин при свечах, вино у камина, прогулки под луной.

Женщина-Рыбы очень хорошо откликается на все, что связано с водой: море, бассейн, ванна, душ, дождь… В любовной игре она нежна и податлива.

Единственное условие: женщина обязательно должна быть влюблена.

9. Дева: Платье новое я сшила, платье белое…

У нее есть одна интересная слабость: чистота. Без кристально-чистого свежего постельного белья дела не будет! Женщина-Дева очень чуткая. Она необычайно хорошо чувствует партнера, без слов догадывается о его желаниях и предпочтениях и быстро находит все его эрогенные зоны. Еще одна ее маленькая слабость – секс в ванной и все, что связано с ласками пупка.

8. Лев: Кошка, которая гуляет сама по себе…

Она темпераментна и своевольна. Она сама решит что, где, когда и с кем. Эта дикая представительница семейства кошачьих знает себе цену. Мужчины!

Будьте готовы раскошелиться! Ну, скажем, хотя бы на шикарную кровать с балдахином в жутко дорогом отеле класса-люкс или что-то подобное.

Приступая к любовной игре, не забудьте помассировать и поласкать своей Львице спинку – она это оценит!

7. Овен: Лучше гореть, чем тлеть

Она страстна и решительна. В постели она предпочитает брать инициативу в свои руки. Ее стиль любовной игры – быстрота и огонь, независимо от того, где это происходит: в постели, в лифте, на работе или на лоне природы. Долгие прелюдии и затемненные спальни быстро гасят ее огонь. Но она уж точно не откажется от чувствительного массажа головы и мочек ушей.

6. Весы: Я люблю тебя до слез, без ума люблю!

Залог успеха – гармония и красота. Она чрезвычайно чувствительна к выбору места, времени и партнера. Если что-то не вписывается в ее представление о гармонии – пиши пропало. С женщиной-Весами мужчина должен быть щедр и великодушен во всем: в подарках, в ласках, в комплиментах.

Ей крайне важно чувствовать себя любимой и желанной, зачастую для нее это даже важнее, чем любить самой. Дайте ей ощутить всю силу своей любви!

В любовной игре никогда не спешите – женщина-Весы любит поиграть. Будьте изобретательны! Ее эрогенная зона – ягодицы.

5. Рак: Свеча горела на столе, свеча горела…

Для нее важно, где ЭТО происходит. Наиболее комфортно и уютно она себя чувствует в хорошо ей знакомой обстановке, лучше всего в родных стенах. Не скупитесь на цветы, свечи, романтическую музыку и море нежных поцелуев – она того стоит! Женщина-Рак предпочитает, чтобы в любовной игре инициатива исходила от партнера, а она просто расцветает и раскрывается в океане его безграничной страсти.

4. Стрелец: Секс как путешествие и эксперимент

Она любопытна и изобретательна. Ее девиз в любовной игре: дикая страсть на грани возможного.

В интимной жизни она хочет познать как можно больше. Особенно она любит поэкспериментировать с позами. Готова испробовать все: от Камасутры до Тао.

Секс для женщины-Стрельца – словно путешествие в новый неизведанный мир. Помочь свести ее с ума помогут ласки и поцелуи бедер.

3. Близнецы: Я буду руки твои целовать!

Ее переменчивая натура требует разнообразия в любви. Секс в одном и том же месте в одно и то же время быстро отбивает у нее всякую охоту к близости. Да и дешевой романтикой ее не купишь, ну разве что искренним пылким любовным письмом. Целуйте ей руки! Осыпайте поцелуями каждый ее пальчик! Взаимные объятия, ласки, прикосновения рук, поглаживания – именно то, что нужно женщине-Близнецам.

2. Водолей: И там шальная императрица…

Она очень свободолюбива, поэтому тяготеет к свободе и в интимной жизни. Она вовсе не против ни к чему не обязывающего секса на одну ночь. Больше представительниц любого другого знака женщина-Водолей склонна к измене. В постели ее не удовлетворишь заезженными классическими позами. Дайте волю фантазии!

Будьте изобретательны! Чем ярче, искуснее и необычнее любовная игра, тем страстнее и чувственнее будет ваша любовница и тем больше удовольствия вы получите от близости.

1. Скорпион: Без табу

У нее нет предрассудков и табу в отношении секса. Единственный критерий – ее настроение и желание. Она прекрасно знает, что именно заводит ее партера, но своенравие и упорство не дают ей идти у кого-либо на поводу. Если она сама этого не захочет, она никого не будет ублажать. Женщина-Скорпион не одержима сексом. Она месяцами может спокойно жить без каких-либо мыслей об интимности, но лишь для того, чтобы в нужный момент пробудить вулкан страсти.

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