Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги

Половой орган жителя Германии застрял в отверстии блина для штанги. Об этом в Facebook написали пожарные города Вормс.

Спасателей вызвали в больницу, куда за помощью обратился пострадавший. Отмечается, что операция по высвобождению пениса с помощью режущих инструментов продолжалась около трех часов.

Диск для штанги весил два с половиной килограмма.

Пожарные также опубликовали фотографию разбитого блина. «Пожалуйста, не повторяйте подобные действия!» — написали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что поклонник американской актрисы и певицы Селены Гомес попытался подарить ей букет фаллической формы.