Дорвались! Перевозбужденные посетители выставки сломали «умную» секс-куклу

Первая секс-кукла с искусственным интеллектом Саманта не выдержала наплыва посетителей фестиваля электронных искусств в австрийском Линце. Как сообщает Daily Mail, перевозбужденные гости к концу дня сломали у новинки конечности.

Саманта, чья стоимость составляет 3700 евро, стала звездой выставки. Ее создатель, Серги Сантос из Барселоны, утверждает, что

она способна реагировать на прикосновения и объятия, а также запоминает своих «партнеров» и выстраивает индивидуальную линию общения с каждым из них.

Основными покупателями Саманты должны стать австрийские бордели, где наметилась тенденция к выбору клиентами роботов вместо проституток.

«Посетители садились на ее грудь, ноги и руки. Два пальца были сломаны. Она была сильно загрязнена. Люди могут быть плохими.

Поскольку они не понимали технологию и не должны были платить за нее, они относились к кукле по-варварски», — посетовал Сантос,

оптимистично добавив, что Саманта может выдержать многое.