3 знака Зодиака с сумасшедшим секс-драйвом

Знаете ли вы людей, которые НИКОГДА не устают секса? А они существуют. Их сексуальное влечение неисчерпаемо, они жаждут новизны и адреналина. Они могут разбудить вас посреди ночи, будучи ВСЕГДА готовыми к интиму. Вот какие знаки Зодиака обладают высоким либидо:

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен ЛЮБИТ вызовы, особенно на сексуальном фронте.

Секс-драйв Овна работает на чистом адреналине. Он любит охотиться и ощущать волнение, вот почему секс с Овном так хорош. Он очень страстный любовник, и стремится всячески доказать это в спальне.

Его секс-драйв всегда сопряжен с озорством, игрой или местом, где вы определенно не должны этим заниматься.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прикосновения очень важны для Тельца. Его секс-драйв обычно всегда на высоте, потому что он всегда старается прикоснуться особым образом. Он упрям, поэтому никогда не признает, что ВСЕГДА инициирует секс, но вы оба знаете, что он постоянно дразнит вас, удерживая секс в мыслях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион имеет более высокий секс-драйв, чем ЛЮБОЙ другой знак.

Его жесткое и страстное отношение проявляется в каждой области его жизни, ОСОБЕННО в спальне. Скорпион любит дразнить и получать то же взамен. Секс всегда нов с ним, и он НИКОГДА не скучает.

Все, что вам нужно сделать, это улыбнуться определенным образом, осторожно коснуться его руки, и он тут же возбудится. Надеюсь, вы сможете поспевать за сумасшедшим секс-драйвом Скорпиона, потому что он не боится вызовов в спальне!