Тайные сексуальные страхи людей показали на видео

В Сети собрали популярнейшие сексуальные проблемы и показали на видео. В числе популярных запросов оказались «брак без секса» и «несчастливый брак».

Авторы YouTube-канала AsapSCIENCE на основе анализа данных истории поиска пользователей установили, какие проблемы сексуальной жизни больше всего волнуют людей, передает The Independent. Ролик к настоящему моменту успел собрать на YouTube свыше 1,3 миллиона просмотров. Согласно Google,

довольно часто пользователей беспокоит «брак без секса», о котором люди спрашивают поисковик в 3,5 раза чаще, чем о «несчастливом браке».

Также авторы видео отметили, что женщины в два раза чаще рассказывают Google об отсутствии секса с партнером. Что касается мужчин, то они любят запрашивать информацию о половом члене. Причем этот орган превосходит по популярности все остальные части тела вместе взятые.