Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток

Жительница Германии Эвелин Шварц (Evelyn Schwarz) открыла в городе Дортмунд заведение Bordoll, которое выдает посетителям секс-кукол во временное пользование с почасовой оплатой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Клиенты получают на выбор одиннадцать кукол с разным ростом, цветом волос и размером груди. Одна из них имеет синие волосы и внешность персонажа аниме.

Часовая аренда куклы обходится в 80 евро. По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей.

Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой.

70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.

За сутки куклу используют до 12 клиентов.

Шварц утверждает, что самая популярная уже вышла из строя и ее пришлось заменить на новую. Она заказывает кукол у производителей из Юго-Восточной Азии и заплатила за каждую около двух тысяч евро.

В сентябре сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-кукол напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.