Неожиданно: ученые открыли, что помогает забеременеть сыном. Это... достаток

Австралийские ученые пришли к заключению о том, что мышление женщины может влиять на пол ребенка при беременности. В частности, утверждают специалисты, ощущение уверенности у женщин связано с рождением сыновей, - причем, независимо от материального положения.

«Может ли ход ваших мыслей определять пол ребенка? Не исключено. Те женщины, которые считают себя успешными и материально благополучными, чаще рожают мальчиков», - сообщили исследователи из Австралии.

Ученые добавляют, что данная концепция еще требует дальнейшего изучения и подтверждения. Ранее исследование, проведенное специалистами из Университета Окленда, показывало: к рождению сыновей склонны женщины с явными лидерскими задатками. Биологи тогда высказывали предположение о том, что ключом к данному феномену является повышенный уровень тестостерона в организме женщин-лидеров.

В этот раз специалисты изучали, как может влиять на пол будущего ребенка осознание женщинами своей материальной обеспеченности. Они установили, что женщины, имеющие «внутреннее ощущение достатка» даже при не очень большом ежемесячном доходе, - в большинстве случаев рожают сыновей.