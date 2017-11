Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров

В книге «Быть финансово успешной в секс-индустрии» Монтенегро рассказала,

что большинство мужчин не ищут у проституток особенных ощущений, а просто хотят развлечься. При этом им нравится, если женщина во время встречи тоже находится в хорошем настроении.

Автор книги утверждает, что на каждый тип телосложения есть спрос.

Рядом с яркими и красивыми женщинами многие мужчины чувствуют себя неловко, поэтому часто выбирают для эскорта проституток с обычной внешностью.

По словам Монтенегро, извлечь выгоду из своего занятия может и 60-летняя проститутка.

Она знала женщину, которая начала практиковать эскорт в 83 года и на протяжении четырех лет получала за свои услуги по 250 фунтов в час.

Мужчины хотят не только секса, но и простого общения, и пожилым клиентам трудно на равных говорить с женщинами возраста их дочерей.

Монтенегро призналась, что написала книгу для того, чтобы поделиться опытом финансового успеха. По ее словам, к ней обращаются многие проститутки, которые в отчаянии от своего материального благосостояния.

2 yrs ago @JennyMcCarthy was the FIRST TO BREAK MY STORY in the US. Friday, Jenny is the FIRST to discuss https://t.co/lRWOSF3KYt publicly! pic.twitter.com/RSazNmLOvM— Gwyneth Montenegro (@ThisIsGwyneth) 1 июня 2017 г.