LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Жизнь Мода Здоровье Секс Пикантно Психология Дом & Семья Рецепты Животные Галереи

Диетологи определили продукты для идеального секса

Русский TVNET/lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Monkeybusiness Images/Scanpix

Диетолог Роб Хобсон из Великобритании рассказал о завтраке, который позволит всем желающим повысить свое либидо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам ученого, уровень сексуального желания во многом зависит от продуктов, которые человек употребляет в пищу. Они способны оказывать непосредственное влияние на гормональный фон в организме, в частности, на количество тестостерона у мужчин. По мнению Хобсона,

для повышения либидо необходимо употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием витамина D. К таким относятся грибы, яйца, скумбрия и обогащенные сухие завтраки.

Особенно важно употреблять эти продукты зимой, когда дни короткие и человек не может получить столь необходимый витамин от солнечного света.

0 Комментарии