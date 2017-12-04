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Певица обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой

Lenta.ru
Фото: twitter.com/timethyheller

Поп-певица Тимоти Хеллер обвинила свою подругу и коллегу по сцене Мелани Мартинес в изнасиловании. Об этом она написала в Twitter во вторник, 5 декабря.

По словам Хеллер, инцидент произошел во время одной из «двухдневных ночевок». Мартинес, как утверждает артистка, начала настойчиво интересоваться сексуальными предпочтениями подруги. «Как человеку, который подвергался сексуальному насилию, мне трудно говорить про секс», — отметила Хеллер.

После этого Мартинес предложила исполнительнице вступить в половую связь.

Хеллер, по ее словам, пыталась свести все в шутку. Девушка подчеркивает, что Мартинес знала, что она состоит в отношениях с молодым человеком.

Тимоти несколько раз отказала подруге, а утром ушла на работу.

На следующую ночь все повторилось. Хеллер пишет, что подруга умоляла ее переспать с ней. Затем Мартинес, по словам певицы, начала трогать ее за грудь, после чего «совершила в ее отношении акт орального секса и проникновение секс-игрушкой».

Осенью многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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