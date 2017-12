Певица обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой

По словам Хеллер, инцидент произошел во время одной из «двухдневных ночевок». Мартинес, как утверждает артистка, начала настойчиво интересоваться сексуальными предпочтениями подруги. «Как человеку, который подвергался сексуальному насилию, мне трудно говорить про секс», — отметила Хеллер.

После этого Мартинес предложила исполнительнице вступить в половую связь.

Хеллер, по ее словам, пыталась свести все в шутку. Девушка подчеркивает, что Мартинес знала, что она состоит в отношениях с молодым человеком.

Тимоти несколько раз отказала подруге, а утром ушла на работу.

На следующую ночь все повторилось. Хеллер пишет, что подруга умоляла ее переспать с ней. Затем Мартинес, по словам певицы, начала трогать ее за грудь, после чего «совершила в ее отношении акт орального секса и проникновение секс-игрушкой».

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9— Timothy Heller (@timethyheller) December 4, 2017