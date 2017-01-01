Секс будущего: 5 интимных новинок, о которых не знают в Латвии

Занимаетесь сексом по-старинке? Пора обогатить свой репертуар. На конференции Digital Freedom о самых горячих секс-трендах ближайшего будущего рассказали экстравагантные англичанки — секс-эксперт и журналист Аликс Фокс (Alix Fox), отмеченная наградой Sexual Freedom Awards 2017, и совладелица онлайн-сексшопа Mystery Vibe Стефани Элис (Stephanie Alys). Посетители конференции восприняли выступление девушек с воодушевлением: интимные новинки, о которых они рассказали, оказались совершенно незнакомыми нашей публике.

FOTO: Русский TVNET

Teledildonics

Термин «теледильдоника» придумал в 70-е один из основоположников Интернета Тед Нельсон, подразумевая под ним интимные отношения между двумя людьми с помощью двусторонней системы гаджетов. Идею виртуального секса на расстоянии развили компании из секс-индустрии. Технология несложная: один из партнеров вооружается фаллоимитатором, другой — искусственной вагиной, устройства подключаются к компьютеру, любовники выходят в Скайп или другое приложение для виртуального общения и приступают к делу. Обе секс-игрушки имеют приемник и передатчик сигнала от партнера, поэтому ощущения (в том числе осязательные и температурные) передаются по двусторонней линии связи. Во время сеанса любовники видят друг друга на экранах мониторов. Теледильдоника — прекрасное подспорье для пар, вынужденных жить в разлуке. Романтические удовольствия имеют высокую степень реалистичности и выступают альтернативой личных встреч.

Muffing

Сексуальная техника, предназначенная для женщин-транссексуалов и трансгендеров, по ряду причин лишенных возможности заниматься привычным сексом. По сути, термин означает стимуляцию одного из двух паховых каналов, направленную на получение сексуального удовольствия. Паховые каналы представляют собой щели длиной 4—6 см, расположенные справа и слева в нижнем отделе паховой области. Через паховый канал у мужчин (по бокам от яичек) проходит семенной канатик, у женщин — круглая связка матки вместе с соединительной тканью. Термин Muffing ввела в обиход транссексуал Мира Белвезер в 2010 году в статье, напечатанной в андерграундном журнале Fucking Trans Women.

Vasalgel

Инновационный мужской контрацептив, разработанный в Индийском институте технологии в Харагпуре. Он обеспечивает обратимое сдерживание спермы за счет инъекции синтетического полимера в мошонку. Метод подтвердил свою долгосрочную эффективность (одного укола хватает на несколько лет) и уже завоевывает популярность. Vasalgel обладает множеством преимуществ: не влияет на оргазм и эякуляцию, укол стоит недорого, после амбулаторной процедуры пациент может сразу покинуть больницу и через неделю продолжить половую жизнь. Контрацептивное действие можно отменить, промыв семявыводящие протоки уколом специального раствора. Vasalgel используется как альтернатива вазэктомии: эякуляция сохраняется, семявыводящие протоки перекрываются не полностью, и телу не приходится впитывать задержанную сперму.

FOTO: Русский TVNET

Badoink

BaDoinkVR- платформа для просмотра порнофильмов в формате виртуальной реальности. Все, что нужно пользователю — специальный шлем, или очки Oculus Rift. Секс переходит на новый уровень, на смену реальным любовникам приходят виртуальные: пол, цвет кожи и возраст партнера теперь можно выбрать по своему усмотрению.

Twittyfucking

Новый цифровой слэнг, возникший в результате обмена непристойностями по Твиттеру и заменивший секс по телефону.

Совет специалистов: сколь бы ни была велика ваша одержимость цифровыми технологиями, стоит убрать телефоны и планшеты за пределы спальни, чтобы не отвлекаться от процесса и получать полноценное удовольствие.