Транссексуал Линда: Лишила бы себя жизни, если бы не смогла жить как женщина

Линда родилась мужчиной, однако всегда чувствовала себя не в своем теле. Из-за нехватки информации только в 19-летнем возрасте она узнала, что такое транссексуальность. Теперь ее цель — полная смена пола. Линда хочет быть настоящей женщиной. В разговоре с TVNET она рассказала, как меняется ее жизнь и терпимо ли латвийское общество к таким, как она.

TVNET: Линда, в проекте «Caur ērkšķiem uz...» (телеканал STV) вы, наконец, почувствовали себя женщиной, и вас приняли как женщину. По вашему мнению, в Латвии люди толерантны к транссексуалам?

Линда: То, что я хотела бы отметить:

1) Трансвеститы — люди, которые меняют внешний вид и для которых секс не первичен. Они хотят проводить время или даже жить как противоположный пол, но определенно не хотят что-либо менять в своем теле.

2) «Shemale» [она-мужчина. - прим.ред.] - термин порно-индустрии. Мужчина делает много различных пластических операций, чтобы максимально соответствовать внешнему виду женщины, но он не хочет проводить операцию по смене пола.

3) Транссексуалы — цель этих людей — полная смена пола без каких-либо отступлений, и насколько далеко каждый зашел, не меняет сути вещей. Этот процесс — не вопрос месяца, могут пройти многие годы, чтобы все сделать без осложнений. Даже тогда, если есть достаточно финансовых средств.

4) «Cross Dresser» - люди, которые просто переодеваются в одежду противоположного пола.

С того времени, как на многих порталах объявлений появился специальный раздел для транс-людей, мужчины больше не публикуют где ни попадя свои фотографии, на которых они в женских колготках с волосатыми ногами. Думаю, что ситуация улучшилась. Однако не понимаю, почему «Cross Dresser» считают транс-людьми. Никто же не считает женщин в форме медсестер или полицейских представителями этой профессии, если наряд используется лишь для получения большего наслаждения. Это ролевая игра, в которую входит и переодевание в одежду противоположного пола.

У тех, кто не знает этих существенных различий, есть представление — если транс-человек, то душевнобольной. Я наблюдала, что многие «Cross Dresser» и трансвеститы сами не знают, кем на самом деле являются. Я — транссексуал.

В передаче хотя для многих участниц смена вашего пола была сюрпризом, они все относились с уважением к вашему выбору. Почему, по-вашему, участницы шоу приняли вас без осуждения?

Честно говоря, я тоже этому долго удивлялась, была готова себя защищать. В первую неделю ждала, что кто-то все выскажет. Но реакция девочек была обратной. Я так и не поняла, почему.

Как начался ваш путь к тому, чтобы стать женщиной?

Он начался еще в советское время, когда не было никакой информации по этой теме. Сколько себя помню, всегда мечтала о платьях сестры.

То, кем являюсь, узнала только в 19 лет, причем из русского юмористического журнала «Крокодил», где целая страница была посвящена транссексуальности.

Когда узнала, кто я есть, до 33 лет боролась с собой, была уже на грани — или продолжать борьбу, или совершить самоубийство, или все же сдаться и начать жить так, как чувствую внутри.

Могу сказать всем тем, кто думает, что в советское время таких людей не было. Были! И еще как были! В Советском Союзе операции по смене пола в то время считались одними из лучших в мире, просто информация о них не была доступна.

Сколько операций и других процедур в будущем надо будет перенести, чтобы ваше тело полностью отвечало телу женщины?

Мужчинам нужна одна операция, чтобы стать женщиной, а женщинам, чтобы стать мужчиной — две. Самый длинный период — гормональная терапия, для которой нужен как минимум год. Конечно, можно силикон поставить на все части тела, но транссексуалы обычно выбирают именно гормональную терапию и только после этого по необходимости вставляют импланты. «Shemale» придерживаются силикона, поскольку не хотят терять эрекцию.

Что о переменах говорят в вашей семье?

С семьей у меня не было проблем, поскольку подозрения у них были давно. В любом случае меня приняли такой, какая я есть, и даже на юбилеи я уже получала подарки «для девочек».

Со сменой тела, меняются ли привязанности, привлекательность противоположного пола? Вы сейчас состоите в отношениях?

Не думаю, что это в какой-то степени влияет. Когда я начала делать женский профиль и жить как женщина, мужчины быстро «отбили аппетит», поскольку редко с кем можно было нормально общаться.

Остальные только заставляли чувствовать себя бесчувственным существом для реализации их желаний. Я отвечала: «Нет, ты мне неинтересен», в ответ получала удивление, вроде: «Как так, я же хочу!» Будто бы меня вообще не было… Поэтому еще пару лет назад, до того как начала заниматься эскортом, у меня было около трех партнеров — мужчины.

С женщинами интереснее общаться и даже больше… С женщинами не чувствую, что я какая-то секс-игрушка для их желаний.

Я не говорю, что у меня не может быть интереса к мужчинам, но это точно не будет мужчина, которого интересуют лишь встречи, чтобы «перепихнуться». Если я для мужчины лишь объект развлечений, то тогда такой мужчина для меня лишь мешок с деньгами. И нет, я не состою в отношениях, не думаю, что буду, по крайней мере пока я «ни то, ни сё».

Что хотели бы сказать тем, кто сомневается в своем настоящем «я»?

Советую поскорее понять себя, кем являешься и чего хочешь — сегодня доступно огромное количество информации. Советую не тянуть, чтобы потом не пришлось бы жалеть, что лучшие годы прошли (чем я сейчас часто занимаюсь). Меньше внимания уделять тому, что другие думают о тебе — не им проживать твою жизнь, так же как и ты не живешь для того, чтобы удовлетворять их желания, надо быть в согласии с собой, поскольку, поверь мне, никто тебя не сможет морально опустить, как ты сам/сама. И здесь я думаю не только о людях, у которых схожие со мной проблемы, а обо всех, кого внутри что-то мучает.