Бывшая проститутка рассказала о темной стороне своей профессии

Бывшая работница секс-индустрии и писательница Гвинет Монтенегро (Gwyneth Montenegro) пожаловалась на «гламуризацию» профессии. Об этом сообщает The Independent.

Женщина поведала, что к ней обращаются 12-летние девочки за советом, как реализовать себя в секс-индустрии. Она винит во всем общественность и СМИ, которые представляют это занятие гламурным и роскошным. Писательница призвала больше говорить о реальных проблемах проституток, «чтобы женщины знали правду».

Монтенегро объяснила, что

девушек-эскортниц обычно представляют обязательно в окружении богатых людей в бесконечных путешествиях. «Реальность совершенно противоположная», — уверяет она.

Также бывшая жрица любви предупредила, что работницы индустрии часто сталкиваются с физическим насилием и страдают от психологических проблем.

Гвинет Монтенегро — автор книги «Быть финансово успешной в секс-индустрии». В ней она рассказала о сексе с 10 тысячами мужчин, а также поделилась секретами финансового успеха в своей профессии.