Выпущена секс-игрушка, навеянная фильмом «Форма воды»

На создание новой секс-игрушки «Wickenhofer» из блестящего силикона с глиттерами производителей вдохновила история любви главной героини фильма Элайзы к человеку-амфибии из фильма Гильермо дель Торо. Показательно, что в кино любовные сцены показаны максимально невинно, без намеков на интимные подробности.

Напомним, что действие фильма разворачивается в 1963 году - во времена холодной войны в США. Главная героиня — немая уборщица в секретной научной лаборатории. В стенах учреждения, где она работает, изучают отловленного человека-амфибию. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…