Вторник, 27 февраля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Предупреждение!

Эту страницу нельзя открывать, если тебе нет 18-ти лет!

Мне уже есть 18 лет
18
 Мне еще нет 18 лет
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Выпущена секс-игрушка, навеянная фильмом «Форма воды»

Русский TVNET
Фото: Vida press

На создание новой секс-игрушки «Wickenhofer» из блестящего силикона с глиттерами производителей вдохновила история любви главной героини фильма Элайзы к человеку-амфибии из фильма Гильермо дель Торо. Показательно, что в кино любовные сцены показаны максимально невинно, без намеков на интимные подробности.

Напомним, что действие фильма разворачивается в 1963 году - во времена холодной войны в США. Главная героиня — немая уборщица в секретной научной лаборатории. В стенах учреждения, где она работает, изучают отловленного человека-амфибию. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

0 Комментарии